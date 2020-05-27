Глава уральского представительства МИД РФ рассказал, как и чем его лечили от коронавируса

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27 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Александр Харлов. Фото: Представительство МИД РФ в Екатеринбурге.

Руководитель представительства министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов поделился впечатлениями от методов лечения коронавируса.

По словам дипломата, COVID-19 в легкой форме можно побороть доступными препаратами, в чем он убедился на своем опыте, и сообщил, какие препараты были выписаны ему врачом 24-й больницы Екатеринбурга после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

После того, как Харлова положили в больницу, ему померили температуру и поставили капельницу.

«Мне прописали противовирусный препарат, капли в нос против гриппа и выдали таблетки, про которые скажу только, что их, в числе прочего, применяют для лечения малярии», – рассказал дипломат.

По его словам, перед тем как попасть в больницу, он три дня чувствовал недомогание в виде постоянной температуры и потери обоняния. После проведения КТ дипломата поместили в палату на этаж, который был специально переоборудован под коронавирусных пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса погибли 73 пациента.