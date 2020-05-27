Отступление «Уханьской пробирки». Приморье начинает снимать ограничения

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27 мая 2020, 00:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Приморье ситуация с коронавирусом улучшается кардинально. Количество выздоровевших уже намного превысило число заболевших. Общий коэффициент заболеваемости держался ближе к нулю, что тоже свидетельствует об улучшении.

Первый этап снятия ограничений уже запущен. Совсем скоро откроются парикмахерские, ателье, многие непродовольственные магазины и другие учреждения. Народ с нетерпением ждёт возвращения к нормальной жизни. Уже каждый житель Приморья устал от эпопеи с «ковидом». Очень многие желают забыть про весь этот коронавирусный кошмар и постоянную угрозу массового заражения.

Снятие ограничений будет постепенным и неспешным. Власти ещё не готовы полностью освободиться от необходимых запретов. Находкинский городской округ останется закрытым на карантин, пока там не будет стабилизирована ситуация с заболевшими. На Сахалине уже открылись столовые, рестораны и кафе. Торговые центры и магазины работают ещё с прошлых недель. Возобновили работу даже музеи и библиотеки.

Большинство проживающих в этих местах людей хотят поскорее узнать об истинном источнике коронавирусной инфекции. Нередко раздаются вопросы о том, что же это всё-таки за поветрие, и откуда оно пришло. Слышатся и обвинения в адрес различных держав, в том числе и террористических организаций. Многие не верят в природное происхождение вируса.