Жители Кубани и Адыгеи возместили 27 млн руб. за похищенную электроэнергию

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 00:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в ходе рейдовой работы с начала года выявила 628 фактов бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии. Общий объем похищенной энергопотребления составила почти 110 млн кВт*ч. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы целый год обеспечивать электроэнергией Староминский район Краснодарского края с населением порядка 56 тыс. человек. В досудебном порядке расхитители на добровольной основе уже возместили ущерб на сумму более 27 млн рублей.



С начала 2020 года к административной ответственности за совершенные правонарушения привлечено 211 человек. По всем случаям хищений специалисты компании оформляют соответствующие акты, материалы передаются в правоохранительные органы. Приговор по каждому административному делу – оплата всего объема украденной электроэнергии и штраф.



Общий объем ущерба от хищений с начала 2020 года составил около 700 млн рублей.



Наибольшее большой объем хищений пресечен в краснодарском энергорайоне, где энергетики выявили в общей сложности 43 случая кражи энергоресурса на сумму 646 млн рублей.



Электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое присоединение и заключен договор энергоснабжения. Превышение такой величины (как правило за счет энерговоровства) влечет снижение надёжности энергоснабжения.



Незаконное потребление электроэнергии также наносит финансовый ущерб энергокомпании: компания теряет средства, которые планировалось направить на развитие электросетевого комплекса в регионе.



С 9 июня 2019 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые предусматривают ужесточение ответственности за повторное незаконное подключение к электросетям. В случае рецидива физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Должностные лица могут быть и вовсе отстранены от деятельности на срок от двух до трех лет, а также к ним могут быть применены штрафные взыскания на сумму от 80 до 200 тысяч. Юридические лица облагаются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.



Просим не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 на условиях анонимности.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс компании «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.