Депутаты Волгоградской области предлагают запретить продажу напитков-энергетиков детям

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26 мая 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v102.ru

Витрина с напитками. Фото: Pixabay

Волгоградская областная дума может принять закон, по которому в регионе запрещается продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Законопроект был поддержан на заседании думского комитета по охране здоровья. Если региональный парламент его примет, то новшество вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Сообщается, что законопроект стал откликом на обращения граждан, обеспокоенных ростом популярности среди детей так называемых энергетиков. В региональном парламенте отметили, что обсуждаемый проект закона предполагает продажу безалкогольных тонизирующих напитков в Волгоградской области только совершеннолетним гражданам.

За нарушение данного запрета предлагается ввести административный штраф: на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических – от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

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