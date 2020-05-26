В Ленинградской области хотят создать мусорный полигон на костях незахороненных солдат войны

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26 мая 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновники Ленинградской области планируют организовать полигон твёрдых отходов на территории Кировского района в Мгинском лесничестве. Местные жители, дачники, фронтовики, экологи выступили против данного проекта.



На этой территории во время Великой Отечественной войны проходили кровавые бои. Останки советских бойцов лежат друг на друге. После боёв убитых не успевали хоронить. По оценкам историков, здесь потери нашей армии составили более 200 тысяч человек. До сегодняшнего дня не найденными остаются порядка 100 тысяч солдат.



Руководство области подготовило территорию для полигона: был вырублен лес площадью более 30 гектаров, проложены дороги, проведена линия электропередач.



Реализовать проект планировалось в начале текущего года, но население начало протестовать. Причиной недовольства является не только мемориальный характер территории. Около запланированного полигона расположено несколько садоводств. Через Кировский район протекает Чёрная речка, воды которой впадают в Ладожское озеро. Отходы могут нанести большой вред экологии.



Профессиональные поисковики отмечают, что в Кировском районе ещё много работы. Только в этом году удалось поднять из земли останки 14 солдат. Плотность потерь велика. Население и общественники надеются, что им удастся отстоять территорию, и мусорный полигон здесь не будет находиться.



