Специалисты назвали самые частые причины отчисления студентов из вузов

Больше всего отчислений студентов из вузов произошло в связи с неуспеваемостью. По этой причине в 2019 году из образовательных учреждений выбыло 125 тысяч человек. Однако это меньше показателей 2018 года (133 тысячи).

Студенты стали чаще добровольно бросать учёбу: в прошлом году покинули вузы 97 тысяч человек (в 2018 году — 91 тысяча). Кроме того, в число самых распространённых причин отчисления попали просрочка оплаты обучения (54,7 тысячи), переход на другую форму учёбы (47,3 тысячи) или в другие вузы (43,2 тысячи).Несколько меньше людей провалили итоговую аттестацию (почти 8 тысяч) или были наказаны за дисциплинарный проступок (2,3 тысячи).

В целом из высших образовательных учреждений в 2019 году по тем или иным причинам отчислили 429 тысяч студентов (в 2018 году — 465 тысяч).

"В ближайшие годы могут участиться случаи, когда учащиеся покидают вузы из-за изменившейся финансовой ситуации", - считает председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.