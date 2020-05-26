Губернатор Курской области будет уговаривать членов оперштаба региона открыть фитнес-центры

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26 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kursk-izvestia.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: официальный сайт КО.

Курский губернатор Роман Старовойт пообещал уговорить оперативный штаб и руководителя регионального управления Роспотребнадзора открыть фитнес-центры.

На встрече предпринимателями глава области отметил, что он и сам любитель спорта и здорового образа жизни, но сейчас все ограничения мы сниманием или принимаем только по согласованию с региональным штабом, куда входят 80 человек, среди них и главный санитарный врач области, и федеральный инспектор труда.

Старовойт пообещал, что на очередном заседании оперштаба в пятницу «попробует уговорить», чтобы фитнес-центры начали работать с 1 июня в ограниченном режиме.

Если решение о возобновлении работы будет принято, то залы будут работать лишь на четверть своей пропускной способности.

Ранее сообщалось, что в Курской области число случаев заражения коронавирусом превысило 1,5 тысячи.