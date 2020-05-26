Депутаты-единороссы приобрели для школьников ноутбуки

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26 мая 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стартовала благотворительная акция депутатов-единороссов по передаче ноутбуков для дистанционного обучения.



Депутаты передают ноутбуки школам Кубани для распределения между учащимися из малообеспеченных и многодетных семей. С этой целью депутаты – члены фракции «Единой России» в ЗСК собрали собственные средства в объеме более трех миллионов рублей, на которые приобретены 190 ноутбуков.



Первые десять ноутбуков получила система образования Динского района. Их сегодня передали сотрудникам местного управления образования депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов.



Инициатором этой масштабной благотворительной акции в период карантинных мероприятий стал лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, который призвал однопартийцев перечислить свои месячные зарплаты на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и современной техники для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Первым последовал этому примеру и перечислил свой месячный заработок на поддержку нуждающихся спикер ЗСК, председатель фракции единороссов в кубанском парламенте Юрий Бурлачко.



- Система образования, как и многие другие сферы, столкнулась с серьезными трудностями в связи с пандемией. Но качество образования не должно страдать, мы предпринимаем все меры для того, чтобы учебный процесс не нарушался, а все ребята, особенно из малообеспеченных семей, даже в условиях самоизоляции имели возможность учиться, узнавать новое, становиться все более грамотными и эрудированными, – сказал Юрий Бурлачко.



Двадцать ноутбуков будут направлены в Анапу, пятнадцать – в Краснодар, по десять – в Сочи, Брюховецкий, Славянский, Каневской районы. Другие муниципалитеты получат от парламентариев-единороссов от двух до восьми компьютеров.