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Как пляжи Алушты готовят к открытию сезона

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Как пляжи Алушты готовят к открытию сезона
Фото: соцсети

Рабочие счищают ржавчину с ограждений и наносят на них краску, тракторы разравнивают подсыпку пляжей.

Зимой 2020 года штормы выбили гальку с пляжей и смыли песок, оставив лишь большие валуны, что сделало места купания практически непригодными для отдыха. Такое случается регулярно и весною владельцы пляжей делают подсыпку, для выравнивания. Этот год не стал исключением. И если частники используют мелкую гальку, то на городских пляжах сыпали щебень.

Обычно благоустройство пляжных зон завершают к середине мая, но в этом году, из-за пандемии коронавируса сроки сместились.


ГБ

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