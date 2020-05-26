Глубина продажи билетов вновь увеличена до 90 суток

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26 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток.

Напомним, ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом «РЖД» было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда (в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом).

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».