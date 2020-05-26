В Москве запускают новый динамичный формат игры - Кипербол

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26 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Акинфеев совместно с Фондом Страна Футбола запускают Кипербол, фото: соцсети

Российский футболист Игорь Акинфеев совместно со своим Фондом «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта города Москвы запускают новый динамичный формат игры - Кипербол. Об этом 26 мая сообщается на сайте Информцентра правительства Москвы со ссылкой на инстаграм-аккаунт Москомспорта.

«Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов», - рассказал Игорь Акинфеев.

Регламент игры в Кипербол предусматривает 2 тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное – определение победителя в серии из семи послематчевых пенальти. Серия пенальти проводится с учетом игры команды в основное время: победа команды с разницей от одного до трех мячей засчитывается как один забитый пенальти в серии, победа с разницей более трех мячей – как два забитых пенальти. Таким образом, игра вратаря становится определяющей, а зрители могут многократно переживать интригу в противостоянии полевых игроков и вратаря.

Более подробно с регламентом можно ознакомиться на сайте Фонда «Страна Футбола» (https://stranafootball.ru) .

После снятия санитарно – эпидемиологических ограничений будет представлен первый выставочный турнир по Киперболу, который пройдет в Москве. Точная дата проведения будет объявлена дополнительно.