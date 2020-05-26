«Зато они в масках», власти Якутска не видят нарушений в работе стриптизерш-курьеров

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутске безработные стриптизёрши и танцовщицы гоу-гоу устроились в службу доставки еды. Девушки доставляют заказы в откровенных нарядах, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

«Девушки работают в нижнем белье. Также на них маска и перчатки. Передача проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм», — рассказали журналистам в якутской Ассоциации гостеприимства, отметив, что девушек сопровождает охрана.

А что и девочки при деле и пиццерия получила свою порцию пиара, но главное не это. Важнее, что власти города не увидели никаких нарушений в доставке еды в костюмах от минималистов, ведь на них есть маски и перчатки.

«Мы эти фотографии точно так же в социальных сетях увидели. Полагаем, что доставка осуществляется бесконтактным методом, с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора. На первый взгляд мы не видим ничего запрещённого в том, что случилось. С морально-этической стороны не знаем, как это оценить, но с точки зрения безопасности принимаемых мер по доставке еды пока нарушений нет», - заявили в пресс-службе главы Якутска радиостанции «Говорит Москва».

А как же появление в общественном месте без одежды?