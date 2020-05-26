Самая популярная новость о прибавке к накопительной пенсии для россиян этим летом.Так сколько же получат на самом деле пенсионеры?

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Одна из самых популярный новостей за последнее время - о прибавке к накопительной пенсии летом для россиян. Об этом пафосно сообщил Пенсионный фонд. Так сколько же на самом деле получат пенсионеры?

Элитные квартиры, дорогие авто и виллы на Западе российских телемагнатов или куда «уходят» деньги россиян?

С 1 августа выплаты по накопительной части пенсии будут увеличены на 9,13%. Просто неслыханная щедрость! А если учесть, что средний размер этой самой накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, то посчитать совсем не трудно.

Пенсионеры получат просто огромную прибавку в размере 87 рублей. Прибавка пенсий затронет аж 80 000 человек, об этом опять же заявил Пенсионный фонд, а значит затраты на дополнительную выплату составят целых 6,96 миллионов рублей, т.е. стоимость однокомнатной квартиры даже не в центре Москвы. И это для всех пенсионеров страны. Это даже не смешно!