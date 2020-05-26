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В центре Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома на улице Кирочная

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома на улице Кирочная
Петербург, фото: pexels.com

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 26 мая, утром, обрушились четыре балкона многоквартирного жилого дома № 20 на улице Кирочная. Со здания, которое входит в перечень исторических объектов северной столицы, в список объектов культурного наследия Петербурга, упали и повисли балконы с третьего этажа по шестой.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.  На месте работают спасатели. Имеется угроза дальнейшего падения плит.

По данным интернет-издания «Фонтанка», обвалился балкон шестого этажа. Его тяжести не выдержали нижние балконы и частично рухнули на тротуар. Отсутствие жертв при обрушении балконов можно считать счастливой случайностью. В объектив уличной камеры попал прохожий, которому до места падения оставалось метров 30.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту обрушения балконов жилого дома.
Глава Центрального района Максим Мейксин рассказал, что балконы не были аварийными, произошло «самопроизвольное обрушение».

ИЧ

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