В Карабаше начали ремонт старого детского сада

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26 мая 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сейчас здание детского сада выглядит вот так. Фото пресс-службы РМК

Детский сад в Карабаше, здание которого построено еще в 1967 году, будет в ближайшее время отремонтировано. Средства на восстановление здания детского учреждения выделила Русская медная компания, чье предприятие – завод «Карабашмедь» находится в этом городе. Общая сумма вложений в социальную сферу за два года составит порядка 800 миллионов рублей. Помимо реконструкции детского сада №1 на эти средства планируется построить плавательный бассейн, жилой квартал и газовую котельную.

В середине мая в детском саду №1 начались предпроектные работы. Специалисты строительной организации на первом этапе формируют оценку состояния коммуникаций, перекрытий, фундамента и прочих элементов здания. Также эксперты производят на территории детского сада геодезические работы и геологические изыскания, чтобы получить техническую информацию, необходимую для разработки проектной документации.

Сейчас детский сад посещают 150 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые формируют 6 групп. Численность коллектива составляет 30 человек. Все дети и сотрудники на период ремонта будут переведены в другие учреждения Карабаша: подобный опыт временной реорганизации город успешно реализовал, когда на ремонт закрывались два других детских сада.

Комментирует директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова: «Создание комфортных условий жизни для населения малых городов наряду с высокопроизводительными рабочими местами – главное конкурентное преимущество таких муниципальных образований в борьбе за таланты. За 15 лет РМК инвестировала в развитие производства градообразующего завода «Карабашмедь» более 22 млрд рублей. Сегодня компания вкладывает средства в повышение качества городской среды, чтобы она соответствовала уровню производства и квалификации наших сотрудников».