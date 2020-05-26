Подольский беспредел: история одного мошенничества

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Подольском районе мошенники незаконно меняют вид разрешенного использования земельных участков, зарабатывая бешеные деньги с каждой сотки земли. «Черные риелторы» действуют в сговоре с чиновниками Росреестра.

Солнце, воздух и вода - махинации всегда!

Клумба с цветами, яблони и груши, урожай экологически чистых овощей помидоров и огурцов, банька, душевный комфорт на природе. Об этом мечтают жители мегаполисов во всем мире. Москвичи не исключение. Современная Москва стала порядком напоминать каменные джунгли. Однако, мечта о блаженстве на природе притягивает в столицу мошенников от Иркутска до Пензы. Они стремятся нажиться на мечтах уставших от городской суеты москвичей о «домике в деревне». В данном материале мы подробно расскажем, как проходят махинации с земельными участками и на чем жулики «разводят наших граждан».

Уверен, что похожие истории – обычное явление по всей стране. Но мы будем изучать современные методы махинаций с землей на примере Подольского района Московской области. Вообще в Подольском и соседних районах то и дело вскрываются криминальные аферы с земельными участками и недвижимостью. Так, в прошлом году за получение взятки был арестован бывший руководитель отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захаряну. На него заведено уголовное дело по ч .6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

На взятке попалась и бывший руководитель Отдела по Подольскому и Чеховскому району Управления Росреестра Московской области Елена Горшенина. Она и её подельники-подчинённые, действуя по предварительному сговору, незаконно получали от риэлтерских компаний взятки в особо крупном размере. И за это вносили в государственные реестры заведомо ложные сведения на основании поддельных документов и 30.01.2020 были осуждены. В рамках этого дела в Подольске оштрафовали местное коммерческое агентство недвижимости на 1 000 000 рублей. Схема была простой - директор агентства полтора года передавал деньги в местный Росреестр за «лояльное отношение» и «оказание содействия», в том числе за ускоренную регистрацию и «закрытие» глаз на косяки с документацией.

Подольское поле чудес.

Подольский район – это своего рода Поле чудес в Подмосковье. Если вам надо заработать без больших хлопот много денег, а по близости есть дешёвый участочек земли под сельхозпроизводство, то нужно обратиться к «сговорчивым людям» из волшебного места, которое, вообще-то, официально называется Управление Росреестра по Московской области. Там за «долю малую» могут совершить чудо – такой участочек на публичной кадастровой карте быстро превратят из земель сельхозназначения в дорогую землю под коттеджное строительство. И сразу к вам побегут доверчивые покупатели и захотят приобрести загородный домик в ближнем Подмосковье. Здесь главное – быстро «смыться» до начала уголовного расследования. Потому что, в финале этой пьесы выяснится, что приобретатели участков никогда не смогут получить ни документы на купленные участки, ни разрешения на строительство.

И тогда обманутые обладатели «долгожданных земельных наделов» завалят заявлениями прокуратуру, полицию и суд. Ведь липовая и незаконная запись в кадастровой карте Росреестра не изменит реального статуса сельхозземель, а значит, всё заплаченное жуликам никогда не вернётся к обманутым дольщикам.

Итак, зовется он Антоном, Ахметовым зовется он.

Несколько лет назад в Подольском районе появился бизнесмен Антон Ахметов, 1992 г.р. он «засветился» по криминалу, попавшись на разбое. В 2013 году Октябрьский суд г. Новосибирска постановил признать его виновным (в составе группы лиц) в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.2 УК РФ (Разбой), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако судья тогда решил не ломать ему жизнь и в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ахметову А.В. наказание посчитали «условным, с испытательным сроком на три года, обязав его не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда не реже одного раза в месяц являться на регистрацию».

Однако, честная трудовая биография, вероятно, не привлекала нашего героя. И в 2016 году он, уже в столице, менеджер компании "Сити Трейдинг", проводит аферы с землей в Чеховском районе Подмосковья. По этому поводу был сюжет-расследование «Вести – Москва» от 16.06.2016 «Дачники в Подмосковье не рады своим "безграничным" участкам земли». Люди тогда доверились ему и только в Подольском районе больше 30 человек стали жертвами обмана.

В распоряжении редакции находится письмо отчаявшихся добиться правды группы жителей г. Москвы и Московской области, пенсионеров-ветеранов труда на имя Губернатора Московской области Андрея Воробьева с жалобой на мошеннические действия менеджеров ООО «Сити-Трейдинг» и А. Ахметова, в частности. По их мнению, в сговоре с работником Регистрационной палаты Чеховского р-на мошенники подменили подписанные заявителями договоры и продали по цене земель для СНТ, но не реальные сотки, а доли прав на земельный участок 2 Га, обременённый сервитутом, с видом разрешенного использования – «для сельхозпроизводства», где запрещено строительство дачных домов. «Глас народа» чиновники тогда не услышали, скандал удалось замять, а ООО «Сити-Трейдинг» быстро ликвидировали.

Только А. Ахметов никуда не делся. Он организовал ООО «Группа компаний «Управа Девелопмент», назначил себя генеральным директором и продолжает аферы с землей. Покупает сельхозземлю, затем под клятвы, заверения и гарантии на словах о ее переводе в категорию садовых товариществ, перепродает ее желающим в сотни раз дороже. Элементарно! Прибыль в 150-300 раз! И никакого разбоя.

Сейчас уже в Подольском районе разгорелся скандал из-за земельных участков в д. Булатово. А. Ахметов с партнёрами выкупил 5 Га земли сельхозназначения, сотка за тысячу с небольшим рублей, в этом населённом пункте, условно поделив эти гектары на участки по 8-10-20 соток, стал продавать сотку по 150 тысяч! На текущий момент уже продано около 3 десятка долей общей площадью более 40 000 кв. м. по цене от 50 000 до 150 000 рублей за сотку. Всем будущим покупателям уже предлагают сотку за 200 000-300 000 рублей.

При этом покупателей убеждают, что на приобретённых земельных участках можно будет вести строительство дач и жилых домов.

В настоящее время люди, столкнувшиеся с явными правовыми «косяками» в рекламных декларациях «Управы Девелопмент» о «формировании посёлков эконом-класса», перевели обсуждение законности таких продаж земли в публичное русло в социальные сети. И порекомендовали Ахметову на досуге изучить ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Осторожно, мошенники!

Редакцией получена информация о возможных фактах мошенничества, совершаемых названными продавцами при содействии сотрудников Управления Росреестра по Московской области, с долями рекламируемого Ахметовым земельного участка площадью 50 005 кв.м., кадастровый номер 50:27:0020331:2507 в д. Булатово Подольского Городского округа.

Указанный земельный участок относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения». Он был образован в конце 2018 года путём межевания участка с кадастровым номером 50:27:0020331:2384 с видом разрешённого использования (далее – ВРИ) «для ведения крестьянско-фермерского хозяйства». По этой причине его кадастровую стоимость установили в размере 525 552,55 рублей, или 1050 рублей за сотку.

Важно, что в январе 2020 года ни с того, ни с сего, произошло радикальное изменение цены этого участка 50:27:0020331:2507, который, согласно сведениям публичной кадастровой карты Росреестра, теперь стал стоить 80 291 028,30 руб.

По нашим сведениям, данную переоценку провело ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки», которое, по неизвестным причинам и абсолютно безосновательно увеличило его стоимость в 160 раз, что не могло не заметить руководство и профильные отделы Управления Росреестра Московской области, обязанные проверять законность заявляемых собственниками требований и подлинность предъявляемых документов. А при выявлении фактов фальсификации, совершенных с участием ответственных сотрудников Управления, безотлагательно проводить серьёзные служебные разбирательства.

В ходе журналистского расследования установлено, что в конце февраля – начале марта 2020 года граждане Ахметов А.В., Андроник Е.К., Балабуткина И.Н. и Воронин К.А. подали заявление в Росреестр о внесении изменений в ВРИ участка 50:27:0020331:2507.

И, как по волшебству (Вот, что значит – Поле чудес!), к середине марта 2020 года вид разрешённого использования участка изменился на "ведение садоводства".

Однако, никаких документов, подтверждающих законность такого изменения, в Управление Росреестра Московской области Ахметов А.В., Андроник Е.К., Балабуткина И.Н. и Воронин К.А. представить не могли. Потому что все изменения в государственном кадастровом учёте должны производиться в соответствии Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Городского округа Подольск, которые утверждаются Советом депутатов округа. А последнее заседание Совета состоялось 27.02.2020, и в отношении участка 50:27:0020331:2507 никаких решений об изменении ВРИ принято не было.

Вот убедитесь сами.

На сайте Администрации городского округа Подольск размещена информация о внесении изменений в Генеральный план городского округа Подольск и выложен текст Решения Совета депутатов городского округа Подольск Московской области от 27.02.2020г. № 69/2 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Подольск Московской области» Там же выложен и сам Генеральный план (карта функциональных зон городского округа http://xn----8sbancyabljpnebm2aiit6frfsd.xn--p1ai/generalnyj-plan-podolska/).

Посмотрите: где зона СХ-2 и СХ-3. Узнаете участок?

Что мы видим? СХ-3 - зона объектов сельскохозяйственного производства, СХ-2 – зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Иных Решений по земле не было.

По нашему мнению, вывод один – такие изменения не могли быть внесены в публичную кадастровую карту без очевидного криминального сговора торговцев левой землёй и «компетентных» представителей областного органа Росреестра, контролирующих ведение государственного кадастрового учёта.

P.S. Считается, что за двадцать лет второго тысячелетия в России построено правовое государство. В отличие от «лихих 90-х», когда все жили по бандитским «понятиям», теперь у нас торжество законности, а специальные и правоохранительные органы обеспечат ее обязательное соблюдение. Хочу обратиться, к тем, кому по закону и долгу службы, предписано за подобными процессами надзирать, обратите внимание на серьезные нарушения закона в Подольском районе Московской области.

А то, так у государства, скоро сельхозземли вообще не останется.