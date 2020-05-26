Отрапортовали, а как камеры выключили, все развалилось. В Красноярске ветром снесло полевой лагерь для коронавирусных больных

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за вспышки на крупнейшем месторождении золота в Красноярском крае, где ведет разработку ГОК «Полюс», регион вышел на 8-е место по количеству зараженных и мест в больницах, понятно, не хватает. А когда у государства нет средств и рабочей силы, все дыры затыкают военными – бесплатная рабочая сила как никак. Вот только и в армии порядка и профессионализма - кот наплакал и все делается ради галочки.

Силами Минобороны в поселке Еруда был развернут многофункциональный госпиталь на 100 человек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест. К работам привлекли более 400 военных и более 100 единиц спецтехники, а по всем каналам показывали невероятный солнечный пейзаж с оперативно возведенным палаточным лагерем.

Но стоило камерам выключится, как он осыпался как карточный домик – вчера часть палаток не выдержала ветра и попадала. К счастью, людей в них не было. Также больные вахтовики жалуются, что палатки протекают и в них безумно холодно, так как на 20 коек стоит всего один масляный обогреватель. «Палатки в ветер рухнули, внутри палаток лужи, промокают, обогревателей и печек нет, электричества тоже нет, ночью в палатках минус. Спят в одежде и куртках, в палатках лежат люди с подтвержденным коронавирусом», - рассказала жена одного из вахтовиков в одном из местных пабликов.

Фотографии пострадавшего лагеря, который возводили силами Минобороны, прислала жена одного из работников «Полюса» — на кадрах видно, что часть палаток лежат на земле, кровати находятся под открытым небом. В компании «Полюс» «ПМ» ответили, что в районе лагеря ночью стояла ветреная погода, но в упавших палатках людей не было. Всего, по информации компании, пострадали около 10 из 100 палаток. Сейчас продолжаются восстановительные работы и благоустройство лагеря.