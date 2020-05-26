Элитные квартиры, дорогие авто и виллы на Западе российских телемагнатов или куда «уходят» деньги россиян?

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26 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная ВГТРК глубоко убыточна и существует только за счет субсидий из бюджета. Убыток от основной деятельности у ВГТРК составил почти 25 миллиардов рублей, но это с лихвой покрывается деньгами россиян, но деньги налогоплательщиков руководители компании тратят на элитные квартиры, дорогие автомобили и виллы на Западе.

Олег Добродеев руководит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, отвечающей за рейтинги президента. Это позволило Добродееву иметь не просто много, а очень много недвижимости. Согласно выписке из Росреестра, которая есть у «Собеседника», Добродееву принадлежит квартира площадью 298.2 кв.м. рядом с метро «Белорусская» (Лесная ул. д.6 корп.1). Ее стоимость — около 224 миллионов рублей.

На супругу гендиректор ВГТРК Марину оформил квартиру площадью 275 кв. м, расположенную в клубном доме в Староконюшенном переулке столицы, которая сейчас выставлена на продажу. В объявлении указано, что пятикомнатная квартира включает три балкона, гостиную с камином, кухню-столовую, кабинет, три спальни с собственными санузлами, гостевой санузел и гардеробную при входе. Стоит этот объект 181 миллион рублей.

На своего сына Бориса Добродеева глава ВГТРК оформил 62 сотки в коттеджном поселке «Жуковка 21» на Рублевке, стоимостью земли — 254 миллиона рублей. Также у Добродеева-младшего есть недвижимость в знаменитом клубном доме Crystal House. Особняк и 115 соток земли на Рублевке в поселке «Балатон» есть и у Марины Добродеевой. Этот участок оценивается в 347 миллионов рублей.

Таким образом, семья главы ВГТРК, по подсчетам «Собеседника», владеет недвижимостью как минимум на миллиард рублей. При этом бизнеса ни у самого государственного телеменеджера, ни у его жены нет, т.е. все это «заработано» на убыточном телеканале.