От коронавируса умер один из ельцинских министров – первый глава министерства топлива и энергетики России

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Умер первый министр топлива и энергетики РФ. О его смерти сообщил в Facebook писатель Денис Драгунский. По его словам, министр умер от коронавирусной инфекции. Владимиру Лопухину было 68 лет.

Драгунский пишет, что Лопухин был человеком, которому он «многим обязан в своей духовной и умственной биографии».

Лопухин входил в первый состав правительства Бориса Ельцина и руководил энергетической отраслью России с ноября 1991 года по июнь 1992 года. На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.