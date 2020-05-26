«Не можем доказать, что заразились на работе», в Екатеринбурге медикам «скорой», заболевшим СOVID, отказывают в выплате денег

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге заразившимся коронавирусом сотрудникам скорой помощи отказываются выплачивать страховые суммы. По словам медиков, они просто не могут доказать, что заболели на работе.

Четверо сотрудников подстанции скорой помощи № 11 сейчас находятся на лечении в городских больницах и на домашнем карантине. Все они заражены вирусом, вот только деньги им выплачивать отказываются, а все потому, что руководство боится, что их накажут за отсутствие защиты у персонала и они не признаются, что врачи заразились именно на работе.

Сама подстанция не работает напрямую с коронавирусными больными, но врачи скорой за последнее время часто находились в «красных зонах» больниц, куда обычно направляют заражённых. Средств защиты у медиков не хватало, и в итоге четверо из них заразились. Когда они спросили у начальства о страховых выплатах, которые обещал президент, руководство ответило, что нужно доказать, что заразились они на работе, а не в быту. Как это доказать — не знает никто.

Кроме того, как пишет канал "Baza", по распоряжению местного Минздрава, такие заражения приравниваются к трудовому увечью и профессиональному заболеванию, что влечёт за собой комиссию, кучу объяснительных и, что страшнее всего, штраф. В итоге медики просто не в силах доказать, что заболели непосредственно при выполнении своей работы по спасению жизни людей.