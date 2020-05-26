Депутат МГД: В условиях кризиса особое внимание следует уделять производственной сфере

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26 мая 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Андрей Титов, фото twitter.com

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, особое внимание следует уделять производственной сфере. Так считает депутат Московской городской думы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.

Он отметил, что Зеленоград является центром промышленных и информационных технологий, в нём сконцентрировано большое количество специалистов самых высоких квалификаций.

Для поддержки бизнеса в столичном регионе, по словам депутата, делается уже немало, и есть надежда, что объём и адреса поддержки могут быть расширены, что позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые.

«В частности, серьёзная поддержка была оказана компаниям, находящимся в особой экономической зоне «Технополис «Москва» в Зеленограде. Для 100 организаций, которые приостановили свою деятельность из-за пандемии, в два раза была снижена ставка арендной платы», - сказал парламентарий.

По мнению Андрея Титова, после пандемии бизнес изменится, и уже сейчас можно проследить некоторые тренды.

Андрей Титов, который более 25 лет работает в промышленности, считает, что сейчас следует уделять больше внимания реальному производству, которое не может работать дистанционно.

«Нельзя вывести сотрудника на удалёнку и с собой прихватить 20 станков, которые занимают площадь 500 м», - рассказал он.

Однако, как считает Андрей Титов, «нормальные предприниматели» переживут и этот кризис.

«И не просто выживут, а ещё и начнут развиваться более активно», - резюмировал он.