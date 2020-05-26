«Он бил детей, издевался над семьей и был в секте», дочь Эдуарда Успенского попросила не называть литературную премию в честь отца

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26 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь её отца. В открытом письме она сообщила, что в жизни детский писатель был жестоким человеком, избивал её, а также был приверженцем секты Столбуна.

«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д. Нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», - приводит слова Успенской издание "Собеседник".

Несомненно, не одно поколение советских людей выросли на мультфильмах про Ген и Чебурашку, но то, что рассказывают близкие семьи Успенского несомненно должно заставить задуматься. "Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей", - рассказала Татьяна.

Ее слова не одиноки. Друг семьи - детский писатель Валентин Постников тоже считает, что Успенский не достоин именной литературной премии, потому что он часто говорил, что вовсе не любит детей, и никогда не помогал начинающим детским писателям. "Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь", - вспоминает Постников.

Однако, в Российской государственной детской библиотеке, к которой и обратилась Татьяна Успенская, заявили, что не рассматривают личные качества, а оценивают литературный вклад, поэтому имя писателя из названия премии не уберут.