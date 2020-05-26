Выпускники Питерского университета создали петицию и выступили против домогательств в ВУЗе

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Вслед за студентами филологического факультета МГУ, выпускники СПбГУобратились к ректору университета Николаю Кропачёву с требованием создать механизм защиты студентов от сексуальных домогательств.

«И хотя не всякие личные отношения между преподавателем и студентом сопровождаются прямыми формами психологического и физического насилия, все они складываются и протекают в условиях, когда студент/аспирант находится в заведомо уязвимом положении», — говорится в письме.

Они потребовали от руководства ВУЗа признать проблему домогательств, включить защиту гендерного равноправия в Кодекс универсанта и реформировать существующую этическую комиссию. Как пишет студенческий журнал DOXA, эту петицию подписали уже больше 2,5 тысяч студентов и выпускников.