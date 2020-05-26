Как поправки в Конституцию помогут южноуральским добровольцам

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26 мая 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению руководителя Центра поддержки добровольчества Екатерины Баймухаметовой, поправки в Конституцию помогут укрепить отношения государства и волонтеров.

В Челябинской области 16 тысяч волонтеров. Екатерина Баймухаметова, руководитель Центра поддержки добровольчества, отметила, что когда Центр начинал развиваться, она и подумать не могла, что волонтеры станут соорганизаторами крупнейших событий, что президент будет устраивать с ними личные встречи.

«Тогда в 2012 это казалось, чем-то не возможным, — говорит Екатерина. — А сейчас мы все можем наблюдать, какую колоссальную поддержку оказывает государство нам – волонтерам».

По мнению Екатерины, внесение в Конституцию раздела о добровольчестве, это высшая ступень доверия в отношениях государства и добровольчества.