Культура производства и сервис – важнейшие элементы современного бизнеса

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26 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Красноярск», Записал Андрей Думанский ]

Фото Глеба Замешаева, студия и визаж Раисы Юргельян

Предприятия Красноярского края в Сибирском Федеральном округе занимают ведущие позиции, вклад в экономику страны тоже значительный. В последнее время активно ведётся модернизация производств, комплектация современным оборудованием, возрастает и требования к культуре производства, сервису. На рынке Красноярья появляются специализированные предприятия, оказывающий весь спектр сервисного обслуживания, к таковым является компания «МКА Красноярск», достаточно молодая организация. Наш сегодняшний разговор с управляющей ООО «МКА» и счастливой мамой Екатериной Александровной Мельниковой.

– Екатерина Александровна, быть успешным руководителем и благополучной мамой сложно наверное...?

– Не просто конечно же, но я не первая, многие современные женщины успешны в предпринимательстве, тем более, что мне помогает в этом мой муж. Надо и кашу сварить, детей накормить и быть полезным государству, обществу. Конечно, без надёжной поддержки мне было бы ещё сложнее.

Наша красноярская компания ООО «МКА» по своей специфики не просто торгующая организация, но и активно участвует в реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации инфраструктурных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, например в здравоохранении.

ООО «МКА» совместно с ООО «Гранд Медикал» располагают техническими и интеллектуальными возможностями для решения следующих задач:

Мы подготавливаем долгосрочные целевые программы и комплексно оснащаем Лечебные учреждения. Мы поставляем оборудование высокого качества, так как несем ответственность за жизнь и здоровье пациентов.

– В свете последних событий государство уделяет особое внимание строительству новых больниц, клиник и переоборудованию медучреждений?

– Безусловно, сейчас медицинская тема актуальна, и мы сейчас активно работает над тем, чтобы быстро укомплектовать такие учреждения. Однако предложений в логистическо-складской и производственных областях тоже достаточно.

Компания ООО «МКА» –это эксклюзивный дилер ООО «НПО Промет» – крупнейшего российского производителя и дистрибьютора сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, металлических дверей, автоматических систем хранения и электронных замков.

Мы выбираем продукцию от российского производителя, которые давно уже на рынке (ООО «НПО Промет» 28 лет на рынке металлопроизводства), поэтому мы уделяем должное внимание сервису продаж. Мы проектируем и размещаем оборудование, можем подсказать нашим клиентам какое оборудование установить, чтобы повысить производственные результаты наших клиентов.

Вот простой пример: переоборудование шиномонтажных мастерских. Как только мы поставили стеллажное оборудование в мастерскую, внутреннее убранство изменилось. Производительность труда выросла в два раза. Верстаки, специальные витражи, экраны, комплекты освещения, многофункциональные шкафы – всё вместе это изменило внутреннюю эргономику пространства и создало новый имидж предприятию. И все это привело к росту продаж.

– В наше не простое время для бизнеса не боитесь стартовать?

– А чего бояться?! Наше оборудование и российский метал востребованы, качество жизни и культура производства растёт. Мы выдерживаем ритм, занимаемся планированием, активно участвуем в тендерах и работаем с клиентами. При этом мы понимаем, недостаточно просто собрать по каталогу товар и отгрузить, надо заблаговременно предусмотреть все детали на перед, и помочь клиенту решить его основные производственные задачи. И конечно, мы развиваем сервис и логистику.

Вот, например, мы всем клиентам или нашим первичным покупателям советуем

перед покупкой сейфа задуматься о месте его установки, о крепеже. Встраиваемый сейф (который монтируется в стену), лучше покупать еще на этапе ремонта, т.к. он обеспечивает защиту за счет установки в массив стены. Один из самых популярных видов сейфов – мебельный сейф. Он имеет небольшой размер, легко прячется внутри корпусной мебели или может устанавливаться на открытом пространстве. Чаще всего мебельные сейфы имеют невысокий класс устойчивости к взлому, но отлично подходят для хранения документов и небольших сумм наличности.

У нас широкая линейка оружейных сейфов. Позвоните, и мы вместе определим, что вам подойдет, исходя из ваших потребностей и будет действительно полезно в использовании. работе. Весь товар естественно сертифицирован. Поэтому покупкой вы останетесь довольны.

– Вы опытный руководитель, чувствуется торгово-сервисная закалка… А с чего начинали?

– В коммерческой деятельности я с 2008 года, занималась недвижимостью, инвестициями. Многие годы вела переговоры и проводила сделки с крупными инвесторами и игроками. А вообще, как шутит моя мама, Людмила Михайловна, выросла я «под прилавком». Действительно с трёх лет постоянно с мамой на работе, в магазине, да на складах. Торговая деятельность меня не пугает, чувствую себя легко в этой среде. Времена были разные, видела и слышала многое, торговля – дело беспокойное, тем более что моя мама прошла 90-е годы… Кстати, она и сейчас продолжает торговую деятельность в Богучанском районе.

Закончила юридический факультет, поработала в прокуратуре. Повидала тоже не мало, от драм в быту до трагедий и морга. Знаю уголовное право, участвовала в следствиях. Но сейчас это в прошлом, сейчас я реализуюсь как руководитель предприятия.

– А ваши увлечения, есть место для души?

– Начнем с того, что я закончила Богучанскую школу искусств, хорошо рисую, и даже собиралась поступать в красноярскую Суриковскую художественную школу. Участвовала в различных Всероссийских и региональных конкурсах, имею призовые награды и победы. Сама придумала и нарисовала наш логотип «МКА». Играю на фортепьяно, вокалом чуть-чуть занималась.

В молодости увлекалась автомобильными гонками, дрифтом. Причем, успешно дрифтовала на асфальте, а опытные знают, разницу дрифта на льду и снегу и бетоне. Кстати, участвовала в соревнованиях по дрифту на бетоне. В клубе «Форсаж» на хорошем счету была.

– Удивили, дрифт, форсаж…?!

– Как в 2007 году права получила, так и полюбила автомобили. Мама и сейчас пришучивает, что у меня в детстве наравне с куклами и машинки были.

– Ваши интересы детям не передались, тем более что супруг Ваш Дмитрий машинист-тепловоза?

– В этих вопросах все просто. Придерживаюсь такой позиции, что дети должны сами выбрать свой путь, свои увлечения… Старший сын Кирилл ему 11 лет, по характеру спокойный, рассудительный, желает быть архитектором, увлекается легкой атлетикой. Младший сын Никита 9 лет, более активный, вездесущий, душа любой кампании, увлекается греко-римской борьбой. Мне прельщает то, что они дружны и постоянно вместе, гуляют, друзей общих имеют.

– Не могу не задать банальный для нашего журнала вопрос, счастливы в семье?

– Конечно же. Мы много лет дружили, Дмитрий с 6-ти, а я с 3-х лет ходили за ручку. Приятное время и годы в Партизанском районе. Не разочаровалась. Семья у нас дружная, отношения уважительные.

– Завершите нашу беседу пожеланиями молодым мамам и предпринимательницам…

– Будьте уверенны в себе, найдите свой путь, свое дело. Самосовершенствуйтесь, обучайтесь и не бойтесь решать новые задачи и брать новые рубежи. Поверьте, торговать металлом и продуктами одинаково приятно, если любишь свою работу и душу вкладываешь.

А что касается нашей продукции или услуг, все просто и доступно, пишите или звоните: телефон: 8 (391) 219 09 29, еmail: info@24mka.ru.

Документы в безопасности – бизнес в порядке.

Как обеспечить правильное хранение бумаг?

Обязательно ли покупать сейф и какой модификации?

Что в нем хранить и от каких опасностей он может спасти?

Если Вас интересуют вопросы, позвоните, ответим…

Наша специализация

Проектирование и строительство медицинских и социальных, а также объектов санаторно-курортного профиля, в том числе «под ключ».

Комплексная поставка оборудования, медицинской мебели и расходных материалов, а также оптимизация расходов при закупке нового медицинского оборудования и мебели (предложение наиболее финансово выгодного оборудования при сохранении заданного качества путем сравнения текущих экономических и технических показателей оборудования разных мировых производителей, возможность «стыковки» имеющегося оборудования с новым закупаемым).

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