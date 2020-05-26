Актуальные книги 2020. Всё об антиутопиях

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Если не знаете, чем заняться на карантине, всегда можно почитать книгу. Лучше – антиутопию. В последние годы этот жанр стал набирать огромную популярность. И понятно почему: в романах можно заметить немало сходств с современным миром, причём достаточно пугающих. «Аргументы недели» предлагают поближе познакомиться с некоторыми произведениями литературы.

Термин «антиутопия» ввели Макс Патрик и Гленн Негли, авторы антологии «В поисках утопии». Они пояснили, что мир, представленный в повествовании, построен на логических изысканиях. Человек – не отдельно сформированная личность со своей позицией и идеями, а единица социума. Общество подчиняется тоталитарному режиму, всем навязывают специальные ценности и идеалы. Авторы антиутопий изображают возможное будущее: что будет, если появится человек или группа людей, жаждущих власти. Писатели показывают, что произойдёт с человечеством, если каждый из нас откажется от индивидуальности. Приведём пример из трех произведений.

Олдос Хаксли «О дивный новый мир»

Это сатирическая антиутопия об обществе потребления. Писатель Олдос Хаксли написал книгу в 1932 году, но уже предвидел возможное будущее. «Чем старое чинить, лучше новое купить» – нередко мелькает в произведении. Разве это не похоже на то, что происходит сейчас? Всегда ли мы покупаем вещи, которые действительно нам нужны?

Люди в антиутопии Хаксли живут в мире развлечений, получают то, что им нужно: сон, еда, секс. Все потребности удовлетворены, все счастливы. Но даже если человек почувствует радости, есть сома – наркотик, который поможет забыть все проблемы.

Института семьи нет, слова мать и отец считаются ругательствами, а иметь постоянного полового партнера – неприлично. Дети появляются из пробирок, уже на стадии эмбриона им формируют определённые ценности. Самое ужасное – люди искренне считают, что в этом действительно заключается счастье, и что они сами его выбирают.

Рэй Бредбери «451 градус по Фаренгейту»

Эпиграф произведения объясняет название антиутопии: « 451 градус – температура, при которой воспламеняется и горит бумага». Книги строго запрещены государством, это карается законом. Все должны быть равны, никто не должен быть кого-то умнее.

Общество, которое представляет Бредбери, тоже избавлено от негативных эмоций, оно только развлекается. Люди перестали читать, анализировать, критически мыслить. В городах кругом парки развлечений, рекламные щиты. Автор показывает, насколько близкие люди могут быть чужими друг для друга. Супруги живут годами вместе, смотрят телевизор, но не знают о чём поговорить… А осознать это – страшно.

Евгений Замятин «Мы»

Действие происходит в XXVI веке. Возникает Единое государство с жестким тоталитарным контролем и надзором за каждым. Общество живёт по установленному расписанию, которое нельзя нарушать, иначе будет наказание. У людей нет имён, есть только буквы и цифры. Каждый – как отдельная машина из плоти, нет «ты», есть только «мы», потому что быть личностью – преступление. Унифицировано все – мысли, чувства, квартиры. Все носят одинаковую одежду, питаются искусственной пищей, живут в стеклянных домах. Государство контролирует даже интимную жизнь.

У человека нет семьи, прочных привязанностей, выбора, мнения. Фантазии, сны, мечты считаются болезнями, которые надо решать хирургическим путем.

Все выполняют свои предписания, никто не жалуется на такую жизнь, и считают это счастьем. Счастьем не иметь свободу. Но так ли это?