Депутат МГД: Столичные клиники наращивают объемы оказания плановой медицинской помощи

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25 мая 2020, 23:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве вырос объем оказанной высокотехнологичной медпомощи, фото соцсети

Член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова отметила значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи, добавив, что столица постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Москва действительно постепенно начинает возвращаться к привычной жизни. С сегодняшнего дня в нашем городе смягчен режим ограничений - в 88 районах заработали многофункциональные центры госуслуг «Мои документы», с сегодняшнего дня начал работать каршеринг. Но есть и еще одно очень существенное изменение - значительно увеличиваются объемы оказания плановой медицинской помощи, которые ранее были ограниченными из-за коронавируса», - сказала Ольга Шарапова.

Парламентарий подчеркнула, что на этот период в Москве не приостанавливали оказание экстренной и ургентной помощи, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, в городе на 30% вырос объем оказанной в городе высокотехнологичной онкологической медпомощи.

«Надо сказать, что 12 высокотехнологичных клиник обслуживали пациентов с диагнозами, требующими срочного вмешательства, и тех, чье лечение не допускало перерывов. Продолжалось оказание плановой помощи пациентам с онкологическими и неврологическими диагнозами. Более того, для оказания помощи онкологическим больным было открыто дополнительное отделение на базе федерального Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского. Несмотря на пандемию, на 30% вырос объем оказанной в городе высокотехнологичной онкологической медицинской помощи, на 34% - химиотерапевтическое лечение. Нефрологическая помощь также оказывалась всем московским пациентам несмотря на наличие коронавируса», - пояснила депутат Мосгордумы.

Ольга Шарапова добавила, что благодаря снижению динамики заболеваемости коронавирусом, у медицинских учреждений появилась возможность оказывать плановую помощь москвичам.

«Теперь, когда система здравоохранения города не испытывает былой нагрузки, появилась возможность начать оказывать плановую помощь москвичам. Был утвержден временный стандарт оказания такой помощи. Те из москвичей, кто были направлены в больницы на плановые операции и обследования, но были вынуждены отложить лечение из-за пандемии, получат помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационарах уже после госпитализации», - добавила парламентарий.

Она также отметила, что направление на лечение в больницу будут выдавать не только в поликлиниках, но и в любом из консультационно-диагностических отделений многопрофильных клиник.

Ольга Шарапова подчеркнула, что каждому пациенту при госпитализации проведут полный комплекс исследований на коронавирус, все анализы и обследования будут проводиться бесплатно.

«Им возьмут мазок из горла для ПЦР-анализа, кровь из вены для ИФА-анализа на антитела и сделают компьютерную томографию грудной клетки для оценки состояния легких. Чтобы исключить риск распространения инфекции, до получения результатов диагностики на коронавирус пациентов будут размещать в маломестной палате. Плановое лечение начнут только при отрицательных результатах тестов. Повторно ПЦР-анализ будет сделан перед выпиской, а его результаты придут в поликлинику по месту жительства», - заявила она.

Депутат Мосгордумы отметила, что к обычной работе начали возвращать ряд корпусов столичных больниц, которые ранее были приспособлены под прием пациентов, зараженных коронавирусом.

«Было принято решение постепенно начать возвращать корпуса больниц, ранее приготовленные для приема пациентов с коронавирусом, в обычный режим функционирования. <...> Принятые решения очень важны. Город возвращается к нормальной жизни - постепенно, но уверенно», - подытожила Ольга Шарапова.