Киев рассказал о платных тюремных камерах

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25 мая 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба украинского минюста

фото: pixabay.com

Украинский минюст отчитался о строительстве платных камер в черниговском следственном изоляторе. Подобные комнаты уже работают в Киеве и Львове.

Камеры повышенного комфорта — это проект министерства юстиции Украины. Первая VIP-камера появилась в киевском СИЗО. Потом к нему присоединился Львов. Теперь завершилось строительство платных камер в Чернигове.

Самым дешевым «номером» в СИЗО оказался именно черниковский вариант. За месяц проживания там заключенные платят 3500 гривен. В Львове эта цена составляет 4000 гривен. Киевским арестантам и вовсе приходится платить 12000 гривен.

«За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению тем, что сейчас есть в обычных камерах», — пояснила заместитель министра юстиции Украины Алена Высоцкая: «Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санвузловою зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий».

Теперь планируется открыть подобные камеры в Харькове и Одессе.