Как избежать заражения COVID-19, когда откроются кафе и рестораны

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25 мая 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

После возобновления работы рестораны и кафе начнут внедрять опцию электронного меню. Ознакомиться с информацией гости заведений смогут с помощью своих гаджетов.

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРИО) разработала бесплатную программу, позволяющую использование электронного варианта меню. Предполагается, что в связи с опасностью заражения коронавирусом, многие посетители ресторанов и кафе не захотят прикасаться к буклетам, которые до этого побывали в руках других людей.

По словам президента ФРИО Игоря Бухарова, платформа позволяет оформить меню в цифровом виде с доступом через QR-код или по ссылке. Этот же сервис можно использовать и для заказа еды.

Некоторые заведения помимо использования электронной программы планируют переход на одноразовое меню. Предполагается выдавать каждому посетителю новый отдельный экземпляр, который будет утилизироваться после выполнения заказа.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что соблюдение мер предосторожности, вряд ли позволит вернуть прежних гостей: многие даже после снятия ограничений останутся в режиме самоизоляции. Кроме того, по мнению эксперта, часть посетителей перестанет ходить в рестораны из-за финансовых трудностей.

«После месяцев простоя велик соблазн попытаться восполнить все потери, подняв цены. Конечно, это ошибка - в такие места мало кто вернется», - добавил специалист.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в процессе снятия ограничений первыми могут быть открыты небольшие заведения не более 50 кв. метров «при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее 1 м)». Массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, будут запрещены.