Психолог рассказал, как национальные черты характера влияют на соблюдение карантина

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25 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Сотрудники полиции проведут проверку по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины после масштабной вечеринки, которую жители Новосибирска устроили на площади Ленина накануне около полуночи. Психолог Сергей Ениколопов рассказал, что у большинства здравомыслящих россиян есть силы и мотивация соблюдать меры самоизоляции.

При этом, эксперт выделил и другую категорию граждан, готовых к сопротивлению действиям властей. Психолог в шутку назвал такое противодействие «национальной чертой характера».

«Есть другая категория людей – они всегда готовы к сопротивлению любым попыткам огранить их в чем-либо. Особенно, когда это – действия власти. У нас одна из черт национального характера - рассматривать власть как «их», другую сторону. «Они» делают, что хотят, а мы – внутренне сопротивляемся. Безусловно, таких людей меньше, чем тех, кто соблюдает карантин. Все эти меры карантина, в общем-то, для них и придуманы. В основном, это молодежь, потому что она бесшабашна, во многом ориентирована на то, что ей довольно долго сообщали, что коронавирус - болезнь пожилых людей", - отметил эксперт.