В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток

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25 мая 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы радио «Континенталь»

Радио «Континенталь» поддерживает инициативу городской администрации по обеспечению профилактики коронавирусной инфекции и бесплатно раздает одноразовые антибактериальные салфетки для дополнительной защиты горожан.

«Мы понимаем, что важно в период низкого уровня самоизоляции защищать себя – не только с помощью масок, но и постоянно держать руки в чистоте, - говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. – Такие антибактериальные салфетки придут на помощь, когда нет поблизости мыла или антисептика».

Получить бесплатные антибактериальные салфетки от радио «Континенталь» можно у наших партнеров: в сети столовых «Босс Котлетос» (Академика Сахарова, 16, Университетская Набережная, 62), в салонах красоты «La Femme» (Бейвеля, 18, Чайковского, 58) и с доставкой вкусной еды от «Ресторана доставки №1».