Загородный воздух нужнее, чем когда-либо

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Китайское слово, означающее «кризис», часто упоминается в западных странах в мотивирующих текстах как состоящее из двух иероглифов, означающих, соответственно, «опасность» и «возможность».

Как и любой кризис, настоящий кризис 2020 года – будет неразрывно связан в истории с Пандемией COVID-19 и новые правила жизни неизбежно внесут корректировки в бизнес-процессы и потребительские привычки. И многие гуру в области финансов находятся сейчас в поисках «Высокой волны» возможностей – какое настроение и модели поведения формирует настоящий кризис.

Масштабные дестабилизирующие события могут стать причиной фундаментальных сдвигов в социальных настроениях и убеждениях, которые, в свою очередь, открывают дорогу новой политике, новым методам работы, новым запросам и моделям поведения потребителей; в некоторых случаях эти обновленные парадигмы закрепляются надолго.

Исторические примеры перемен, вызванные социальными кризисами

* Некоторые историки утверждают, что именно «черная смерть», убившая от 25 до 30 млн человек в Европе XIV века, привела к концу феодализма и крепостного права и открыла путь для эпохи Просвещения, поскольку баланс сил сместился в сторону сильно поредевших трудовых ресурсов. Чума определила путь развития европейской истории.

* Вторая мировая война ускорила вовлечение женщин в трудовую деятельность. Значительная доля трудоспособного населения была занята непосредственно военными действиями, и женщин поощряли к работе на «трудовом фронте». Для этого вводились специальные меры по преодолению социальных (а порой и правовых) барьеров. После войны последствия этих изменений закрепились в обществе.

* Теракты 11 сентября 2001 года привели к изменению политики в отношении транспорта и безопасности во всем мире. В социальном сознании произошел массовый сдвиг в сторону компромисса между неприкосновенностью личной жизни и безопасностью. Как следствие, граждане согласились на более жесткие уровни досмотра и наблюдения в интересах коллективной безопасности.

Социальные кризисы также могут оказывать долговременное влияние на закономерности в потреблении. Например, вспышка атипичной пневмонии в Китае в 2003 году изменила отношение к покупкам: многие люди боялись выходить из дома, поэтому переориентировались на приобретение товаров через интернет.

Потребность свежего воздуха в онлайн-условиях жизни

Несмотря на то, что кризис был недолгим, многие потребители продолжили пользоваться каналами онлайн-торговли и после его окончания, сделав возможным стремительное восхождение Alibaba и других цифровых гигантов.

Пандемия COVID-19 также с высокой вероятностью повлечет за собой долговременные изменения в настроениях общества, политике, методах работы и закономерностях потребления.

Сейчас сложно с точностью предсказать, как это отразится на наших представлениях об обществе, но предполагаю с высокой долей уверенности что развитие будет прогрессировать в сторону онлайн-работы и онлайн-обучения:

- формы офиса изменяться;

- формы школы трансформируются и т.д.

Уставшие самоизолированные жители мегаполисов на карантине ощутили потребность в покупке земли и строительство домов, либо аренды, чтобы с комфортом устроиться за городом. Остро стала ощущаться потребность свежего воздуха и пространства в онлайн-условиях жизни.

Качество загородного предложения улучшилось

Качество и ассортимент загородного предложения в последние годы заметно улучшился – многие, даже недорогие, дома отапливаются, обеспечены прочими коммуникациями, на даче можно проводить время с комфортом и в холодное время года, где выполняются главные условия для нынешних арендаторов или владельцев загородного жилья – наличие скоростного интернета и места, чтобы удобно было добраться до города. Большинство покупателей хотели бы иметь дачу за городом на расстоянии от 5 до 30 километров. Мало кто ради красивых видов готов ехать за 50 километров от Красноярска.

Рост спроса на загородный отдых

За последние весенние месяцы спрос на дачи заметно вырос – почти в четыре раза, чем за аналогичный период прошлого года. На сервисе объявлений «Мир квартир» также фиксируют рост числа запросов – в марте их было на 80%.

Плохая экология тоже причина – заставляет все большее число красноярцев задуматься о покупке места, куда они смогли бы уезжать из города.

Ипотека на загородную недвижимость

Спрос этим летом растет еще и потому, что дачные дома теперь можно купить в ипотеку. До недавнего времени почти неизвестный покупателям продукт «Ипотека на загородную недвижимость» постепенно получает распространение.

Не так давно банки изменили условия своих программ и смягчили требования к объектам на загородном рынке. Теперь, чтобы получить кредит, не нужно, чтобы дом обязательно был построен из определенного материала, имел несколько видов отопления и соответствовал еще целому списку других не всегда выполнимых критериев.

Круг объектов, которые можно приобрести в ипотеку, таким образом, существенно расширился. Сегодня под условия банковских программ подходят и загородные строения, и земельные участки. Ипотека на дом выдается по ставке от 12,5 процента годовых».

Материнский каптал на покупку загородного дома

Можно использовать для приобретения дома и средства материнского капитала. Правда, в этом случае требования к даче будут чуть выше. Для того чтобы Пенсионный фонд одобрил использование средств материнской выплаты на покупку загородного объекта, нужно стоящую на участке капитальную постройку оформить в документах как жилой дом.

Прогнозы роста цен на дачи

Увеличение спроса пока не привело к росту стоимости дачных домов. Цены на дачи продолжают снижаться, по сравнению с прошлым годом падение уже составило 10%. Пока количество покупателей еще не достигло того критического уровня, после которого спрос превысит предложение, и продавцы начнут диктовать свои условия. Главным на загородном рынке по-прежнему остается покупатель.

Прогнозировать резкие изменения сейчас я бы не стала, нет никаких факторов, позволяющих говорить, что цена объектов на загородном рынке в ближайшее время будет расти.

История загородных домов

Дача изначально была привилегией, теперь её можно купить.

Считается, что первые дачи появились в России ещё в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Изначально это были, скорее, не дачи, а усадьбы под Петербургом, которые царь даровал (дарил) своим приближённым за заслуги перед государством.

Во времена Сталина дачу могли иметь только те, у кого были высокопоставленные чины.

А вот во время правления Хрущева появилось ограничение в размерах дачных участков (они могли быть не более 6 соток) и позволить содержать дачу могли немногие.

Дома тоже имели свои границы – размер 25 м, чуть позже – 30 м. Такие нововведения просуществовали до конца 80-х годов.

В сегодняшнее время земельные участки уже давно не раздают, их можно только купить. Что можно посоветовать?

Важно учесть при выборе участка для дома

Определиться с локацией и изучить инфраструктуру вокруг. Выяснить, есть ли неподалёку от дачного поселка крупный населённый пункт со всей необходимой инфраструктурой, включающей возможность медицинского обслуживания. Для тех, кто планирует почти всё время проводить за городом, мы рекомендуем строящейся поселок ДНТ «Изумрудный» (тел.: 8 (391) 293-73-86). Если необходимо выбираться в краевой центр, то от Изумрудного до посёлка Емельяново 5,5 км, а до города 20 минут езды.

Поблизости хвойный изумрудный лес всего в 150 метрах и волшебная энергетика здешних мест.

Сейчас в тренде деревянные дома в два уровня, с множеством окон. Застройщик возводит именно такие загородные дома. Собственные проекты, которые не только проверены временем, но и выбраны самим застройщиком, потому что есть сотрудники, проживающие в Изумрудном. Всё построено «как для себя». Качественно, комфортно и уютно.

Дома образуют единый ансамбль, цветовой гаммой и архитектурными формами подчёркивая исторически сложившийся стиль русского деревянного зодчества. И можно не обременять себя строительными работами – всё сделано «под ключ».

Большие внутренние дворы, при желании – с грядками, позволяют обустроить любые лёгкие конструкции, детскую зону, барбекю и, конечно же, баню. Променад для прогулок за калиткой.

Подъездные дороги к дому и всему участку легко доступны для пожарных и скорой помощи. Все коммуникации – электричество, водо- и газоснабжение проведены – и работают исправно. Охрана своя, лицензированная охранная фирма обеспечивает и сигнализацию, и видеонаблюдение, и вызов по тревожной кнопке. Связь сотовая и есть интернет.

Если есть желание узнать, какие существуют способы накопления капитала для покупки загородного дома или дачного участка, пишите: angelicayolshina@rambler.ru или звоните: (391) 215-30-50.

Анжелика Ёлшина,

ваш финансовый консультант.

Фото Глеба Замешаева