В Севастополе каждый въезжающий турист будет тестироваться вместо двухнедельного пребывание в обсерваторе

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25 мая 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Губернатор региона велел разработать систему мер, при которой каждый въезжающий будет тестироваться.

Система тестирования должна будет заменить двухнедельное пребывание в обсерваторе. По мнению Михаила РАЗВОЖАЕВА, хотя курортный сезон будет открыт вряд ли, но количество курортников все равно неуклонно возрастает. Как они пробираются сквозь кордоны глава региона не уточнил.

Тестирование будет проходить следующим образом: на блокпосту будут брать анализ и потом гостя обяжут ждать сообщения о результате без права выходить на улицу.

Напомним, что тесты делятся по времени определения результата от 30 минут при экспресс-проверке до нескольких дней в условиях лаборатории.