Российский ученый считает, что во время пандемии необходимо открыть зоны отдыха и выпустить туда детей

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25 мая 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Заместитель директора по науке НИИ им. Мечникова и бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов уверен, что проблема, связанная с распространением коронавируса, раздута, а принимаемые решения не являются профессиональными. 20 апреля он был одним из восьми экспертов, приглашенных на совещание с Владимиром Путиным, где обсуждалась стратегия борьбы с COVID-19.

Профессор считает: закрытие детских площадок, парков и зеленых зон привело к тому, что контингент населения, в котором вирус мог бы потерять свою вирулентность, оказался изолирован.

«Я на этой встрече высказал свою точку зрения - нужно выпустить детей и открыть зоны отдыха. Не для массовых мероприятий, конечно, концерты сейчас не надо проводить. Откройте зеленые зоны, где свежий воздух! Не держите людей в закрытых помещениях, где вирус-содержащие аэрозоли накапливаются. Человек должен периодически быть на улице, где его сопротивляемость была бы выше», - считает врач.

Ученый отметил, что не сумел убедить членов штаба и президента в правильности своей точки зрения:

«Решение принято. Изоляционный режим пока продлен, и его надо выполнять. Если мы начнем это решение игнорировать и не выполнять, это приведет к хаосу - и эпидемиологическому, и биологическому, и экономическому. Вместе с тем, надо отметить, этим продлением мы «оттаскиваем» назад период установления равновесия между COVID-19 и человеческой популяцией. А это можно было бы ускорить за счет того, что на недельку раньше выпустить детей. Они бы, пообщавшись, отдавали возбудитель слабовирулентный, который бы вообще не вызывал никаких клинических проявлений, и это получались бы как живые ходячие вакцинаторы. Человеческая популяция становится защищенной без каких-либо клинических проявлений заболевания».

Николай Филатов считает, что широкое применение дезинфицирующих средств совершенно необязательно, и достаточно обычного мытья рук. При этом эксперт призывает владельцев заведений, предназначенных для широкого доступа людей, быть внимательными в вопросе создания эпидемической безопасности:

«Сейчас, когда все остановлено, закрыты кафешки, другие публичные места, где собираются люди, - господа-хозяева, займитесь повышением эпидемической безопасности вашего объекта! К примеру, если ваша вентиляция работает на рециркуляцию, с целью экономии тепла, обеззараживайте воздух, который она гонит. Для этого сейчас есть жидкая плазма, ультрафиолет, много чего. Но об этом никто не говорит. Только маски, перчатки, защитные костюмы. Ну, давайте все это всё наденем и будем ходить как космонавты по чужой планете! Только это не защитит нас от встречи с вирусом».

Профессор отмечает, что осенью тема коронавируса перестанет быть предметом обсуждений.

«Я абсолютно уверен, и вы это потом увидите: летом выявляемость, которая сейчас составляет 2,8 процента, упадет до значений менее процента. Летом респираторные вирусы переходят в некое спящее состояние, а бактерии в жаркую и влажную погоду, наоборот, распускают крылья. Коронавирусная инфекция в этот период упадет, и на этом весь период ее вхождения закончится», - заключает специалист.