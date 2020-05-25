Энергетики готовят подстанции Курганинского района к зиме

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25 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сотрудники Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к ремонту оборудования трех крупных подстанций, классом напряжения 35 кВ «Восточная», «Водозабор» и «Константиновская». Питающие центры обеспечивают электроснабжением порядка 12 тысяч жителей и 13 социальных объектов Курганинска, станицы Константиновская и хутора Красное поле Курганинского района.



Отметим, что от качественной работы этих подстанций зависит электроснабжение бытовых потребителей и соцзначимой инфраструктуры Курганинского района. Также в надежной передаче электроэнергии нуждаются и объекты АПК муниципалитета – крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия по выращиванию зерновых культур и т.д.



Энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, выполнили ремонт разъединителей, масляных выключателей, измерительных трансформаторов и другого оборудования питающих центров.



На подстанции «Восточная» специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений выполнили испытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, конденсаторов связи.



– Мы приступили к ремонту объектов электросетевого комплекса. Это основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период, – подчеркнул первый заместитель директора-Главный инженер Лабинских электрических сетей Сергей Яновский. – Мы выполняем эту работу, четко следуя утвержденным планам и графикам. Также в условиях сложной эпидемиологической ситуации на особом контроле стоит соблюдение правил безопасности от коронавирусной инфекции – использование масок, антисептических средств.



В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью порядка 7100 кв.км с численностью населения более 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6000 км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрдкВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.