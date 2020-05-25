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Для поддержки беременных женщин в России предложили ввести ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Для поддержки беременных женщин в России предложили ввести ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума
фото: pixabey

В России предложили ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам. В условиях экономического кризиса на фоне распространения коронавируса растёт число нуждающихся людей.

"Сейчас на фоне кризиса умножаются страхи за будущее, которые обычно бывают у всех беременных. А с развитием экономических проблем и падением доходов почти каждая беременность может стать кризисной. Поэтому им помощь государства особенно важна — и чисто практически, и психологически. Итогом станут родившиеся дети", - подчеркнул общественник Сергей Чесноков.

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