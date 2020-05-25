В УФАС по Краснодарскому краю рассказали о рекламе табачных изделий

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25 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели. Кубань», Пресс-служба Краснодарского УФАС России ]

25 мая 20200 года В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю проведен брифинг заместителя руководителя управления Карины Бжассо на тему: «Реклама табака и курительных принадлежностей, в том числе кальянов с точки зрения законодательства о рекламе».

Карина Бжассо рассказала о запрете действующим законодательством на бесплатное распространение табака и табачных изделий, на применение скидок на табачные изделия в том числе в виде купонов, на демонстрацию табачных изделий и процесса потребления табака в аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах без трансляции социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно перед началом или во время демонстрации.

Кроме того, Закон о рекламе также запрещает спонсорство табака и организацию мероприятий, результатом или вероятным результатом которых является побуждение к приобретению табачных изделий или потреблению табака.

Краснодарское УФАС России обращает внимание, что данные запреты помимо табака и табачных изделий распространяются на рекламу курительных принадлежностей: трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок.

На сегодняшний день антимонопольным органом ведется активная работа по выявлению нарушений законодательства о рекламе при распространении рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе в сети Интернет.

В 2019 году Краснодарским УФАС России установлены факты нарушения Закона о рекламе в отношении 11 хозяйствующих субъектов при распространении рекламы табака в аккаунтах социальной сети Instagram. На дату принятия решений 6 предпринимателей страницы в социальной сети удалили ненадлежащую рекламу и представили доказательства прекращения ее распространения. Остальным предпринимателям выданы предписания об устранении нарушения законодательства о рекламе, а ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

В управление часто поступает вопрос: «Является ли рекламой информация на входной двери торгового объекта следующего содержания: «ТАБАК» МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: «КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ», и насколько это законно?».

Карина Бжассо пояснила, что данная информация не является нарушением законодательства: сами по себе слова и выражения: «пиво», «живое пиво», «вина», «вина Кубани», «сигареты», «алкоголь», «табак» и т.п. не могут быть признаны рекламой, поскольку представляют собой обобщенное наименование группы товаров и не позволяют выделить конкретный товар среди ряда однородных товаров и сформировать к нему интерес.