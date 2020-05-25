Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

Проникновение новых толерантных ценностей в культуру – это положительное, по мнению большинства, явление, которое помогает представителям меньшинств социализироваться. Однако споры начались, когда дело дошло до детского контента.

Культурные тренды обновляются ежегодно, утверждая новые порядки, в которых приходится работать людям творческим. У деятелей искусства, в частности киноиндустрии, сегодня не получается «творить» в отрыве от главных общественных тенденций: в противном случае они могут серьёзно за это поплатиться. Например, если режиссёр кинофильма не поддержал новое остросоциальное веяние, он рискует быть обвинённым в расизме, оправдании насилия, гомофобии, сексизме, поддержке патриархальных ценностей или в чем-то ещё хуже. А за обвинениями, как правило, следует наказание. Таким наказанием может стать, например, негласный запрет на участие в различных кинематографических конкурсах и церемониях: режиссера попросту перестанут приглашать. Все это может серьёзно ударить по его карьере, разрушив её до основания.

Кадр из мультипликационного фильма «Вперёд»

Рассуждать, хорошо это или плохо, не приходится. Сегодня это так, и с этим приходится считаться. Десять лет назад все было по-другому, и это, как многие считают, было гораздо хуже. Сегодня считается, правильнее принуждать человека с уважением относиться к чуждым ему ценностям, чем позволять ему открыто проявлять ненависть к тому, что он считает неприемлемым. В контексте социализации представителей общественных меньшинств (например, по расовым или гендерным признакам) новые нормы играют ключевую роль: в мире, где к геям не относятся, как к изгоям, им соответственно комфортнее жить. Многие кинорежиссеры стремятся поддерживать новые порядки, ведь это в том числе помогает им добиться признания. Однако иногда кажется, что в этом стремлении они заходят слишком далеко. Так, достаточно спорным явлением, можно считать детские мультипликационные фильмы с ЛГБТ-персонажами.

Нетрадиционные ценности для детей

Проникновение новых ценностей в кинематограф – это далеко не новое явление. Фильмы с ЛГБТ-представителями были давно, просто несколько лет назад они начали постепенно выбираться из кинематографического андеграунда на большую сцену. Одним из самых значительных событий в этом процессе можно считать победу фильма «Лунный свет» в номинации за лучший фильм на церемонии вручения премии Оскар в 2017 году. Фильм повествует о взрослении чернокожего гея, и пусть это не стало причиной его победы, тем не менее его участие в мероприятии говорит о том, что представители западного кино перестали воспринимать такие картины, исключительно как пропаганду гомосексуализма.

Кадр из фильма «Лунный свет»

А дальше обозначилась другая, более спорная, тенденция. Сценаристы контента для детей начали добавлять в свои истории ЛГБТ-персонажей. И вот тут уже появилась критика. С одной стороны, это тоже можно считать в какой-то степени положительным явлением: ребёнку с детства нужно объяснять, что люди бывают разные. Такие мультфильмы, во-первых, позволят ребёнку с гомосексуальными наклонностями быстрее принять себя, а, во-вторых, снизить уровень детской травли по гендерному признаку. Однако, с другой стороны, тему сексуальной ориентации многие считают далеко не детской, поэтому появляться в детских фильмах она не должна. Даже бытует мнение, что такие темы могут «развратить» младшие поколения, несмотря на то, что, как правило, они показаны очень тактично.

Pixar, одна из известнейших компаний, которая занимается производством качественных мультфильмов, выпустила короткометражный мультипликационный фильм, в котором впервые главным героем стал гей. Короткометражка называется «Out», и повествует она о том, как мужчина по имени Грег пытается рассказать родителям о своей ориентации. Стоит отметить, что этот проект Pixar не стал первым, в котором упоминается ЛГБТ-представитель. Так, например, до этого выходили такие мультипликационные фильмы, как «История игрушек 4» и «Вперёд», однако там геи не становились главными героями. Что касается картины «Вперёд», то в российском прокате фильм и вовсе вышел без сцены, раскрывающей ориентацию персонажа-лесбиянки.

Кадр из мультипликационного фильма «Out»

Но если у нас такие «сюжетные повороты» фактически под запретом, то западный мир их только поощряет, что, конечно же, не говорит о том, что США и Европейские страны в чем-то не правы. Все это попросту социальные тенденции, которые прогнозируют: в ближайшие годы стоит ожидать только то, что такого контента будет становиться все больше и больше. А это значит, что в России его будут либо продолжать запрещать или «резать», либо примут новые условия толерантного мира культуры.