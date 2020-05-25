Рост числа зараженных COVID-19 может зависеть от суперраспространителей

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25 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Ученые выдвинули предположение, что важным фактором при эпидемиях в разных странах являются так называемые суперраспространители инфекции - носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Аргентинский исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля не исключает, что среди суперраспространителей встречаются и бессимптомные носители инфекции. Ученый считает, что важен не только сам факт заражения, но и то количество вирусов, которое получает человек.

Пабло Бельдоменико подкрепляет свое мнение данными, полученными в результате опытов над телятами, экспериментально инфицированными штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота (Pestivirus, который передается воздушно-капельным путем) в трех различных вирусных дозах. У животных, получивших более высокую дозу, развивалось тяжелое заболевание. Остальные не заболели вообще, несмотря на потенциальную заразность.

«Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тыс. новых вирусов у этого одного человека. Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика. Поэтому действительно человек, получивший большую вирусную нагрузку, может стать тем самым суперраспространителем», - отмечает заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

По мнению эксперта, нестыковки в математических моделях возникают в связи с тем, что в них рассматривается случай инфицирования одного индивидуума и не учитывается, что у него миллионы клеток, и все они могут быть одновременно подвержены воздействию вируса.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов отметил, что на тему суперраспространителей опубликован целый ряд работ в авторитетных журналах, поэтому их существование под сомнение не ставится.