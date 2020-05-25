Кастрюльная революция в Латвии

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии целенаправленно доводит народ до «ручки». И начинает уже «получать ответку»! Латвийское общество ресторанов предлагает латвийцам принять участие в кастрюльной революции!

Что это значит? Для чего?

Чтобы напомнить перед выборами политикам о всех невыполненных обещаниях врачам, учителям, работникам культуры и предпринимателям.

Организаторы предлагают начать акцию протеста с 25 мая и ежедневно в 18:00 громко и смело стучать в кастрюли и сковородки, протестуя против политики властей и Сейма.

Думаю, что это только начало! Одни начнут и другие подтянутся. Латвийцы, действительно, доведены открытым хамством, наплевательским отношением, алчностью правительства!

Я – за! Начнем с кострюль!!!