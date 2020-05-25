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Про совесть: чиновники Латвии хотят себе пособие в три раза больше

, 15:56 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Про совесть: чиновники Латвии хотят себе пособие в три раза больше
Чиновники, фото соцсети

То, что народ Латвии с огромным нетерпением ждет перевыборы в Сейм – факт! Но они состоятся только в 2022 году. Латвийцы – народ терпеливый. Чиновника знают об этом и требую, «душат»…

Госканцелярия предлагает выплачивать назначенным Сеймом должностным лицам выходные пособия в размере трех месячных зарплат. Прошу заметить, что данное предложение поступило в период ЧС! Именно! 

Как я понимаю, вместо заботы о людях в сложное финансовое время, госканцелярия разработала соответствующие поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

На данный момент закон предусматривает выплату утвержденному или назначенному Сеймом должностному лицу при уходе с должности по окончанию срока полномочий выходного пособия в размере одной месячной зарплаты.

Кому будут выплачиваться?

Выходное пособие выплачивается только с условием, что должностное лицо повторно не переизбирается на ту же должность.

Например! Члены совета Госконтроля, председателя и членов совета Комиссии по урегулированию общественных услуг, омбудсмена, судей Конституционного суда, генерального прокурора, начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (особо интересно!!!!), членов Национального совета по электронным СМИ и другим высокопоставленным «лицам».

Им все мало… Скорее уже бы перевыборы! Пока латвийцы еще живы!

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