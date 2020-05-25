Первая дистанционная смена пройдет в онлайн-лагере

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Первая дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО «РЖД» пройдёт с 1 по 19 июня в рамках проекта «Страна железных дорог».

От Приволжской железной дороги в мероприятии примут участие более 170 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Среди них – дети работников железнодорожных предприятий, учащиеся школ ОАО «РЖД», а также воспитанники Приволжской детской железной дороги и действующего на её базе «Кванториума».

Организаторы дистанционной смены предусмотрели оптимальный режим чередования умственной и физической нагрузок для детей. В частности, участников проекта ожидают интерактивные конкурсы в формате квестов, мастер-классы на различные темы, а также обучающие и развивающие тренинги. Для укрепления здоровья и поддержания спортивной формы предусмотрен интерактивный курс «Железное здоровье». В ходе профориентационных занятий ребятам расскажут об основных железнодорожных профессиях.

Работать с детьми в онлайн-формате будут квалифицированные вожатые и педагоги, прошедшие специальную подготовку.

По итогам смены наиболее активные участники «Страны железных дорог» будут поощрены ценными подарками от ОАО «РЖД».