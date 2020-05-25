Курсирование некоторых электричек в Волгоградской области возобновляется

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25 мая 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

С 25 мая возобновляется курсирование некоторых пригородных поездов в Волгоградской области.

В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 25 мая в регионе возобновляется курсирование следующих пригородных поездов и городских электричек:

- № 6805 Волгоград-1 – Арчеда отправлением со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:26, прибытием на ст. Арчеда в 20:21;

- № 6309 Тракторная Пассажирская – Южная отправлением со ст.Тракторная Пассажирская по рабочим дням в 12:21, прибытие на ст. Южная в 13:55;

- № 6418 Шпалопропитка - Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 15:48, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:08.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 26 мая назначается курсирование пригородного поезда № 6810 Арчеда – Волгоград-1 отправлением со ст. Арчеда ежедневно в 04:17, прибытием на ст. Волгоград-1 в 07:14.