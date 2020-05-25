Латвия: у домашних животных обязательно должны быть микрочипы

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25 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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У всех домашних животных в Латвии, которых продают, покупают или дарят, обязательно должны быть микрочипы. Более того, собака или кот должны быть обязательно внесены в базу данных.

Такие поправки внесены в Латвии к процедуре регистрации домашних животных, которое приняло правительство страны.

Что это за поправки?

Согласно правилам, временный владелец домашнего животного должен будет подать заявление в Центр сельскохозяйственных данных об изменении места нахождения животного до тех пор, пока владелец братьев наших меньших не сможет выполнить свои обязательства, или пока не будет подтверждено наследование в случаи смерти владельца.

Какая цель данных поправок?

По мнению заведующей секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Литы Конопоре, «принятые правительством поправки должны сделать людей более ответственными.

«Во всех странах Европы идет борьба с нелегальными торговцами животными. Латвия также вносит свой вклад в эту борьбу, стремясь усилить посредством своей нормативной базы правила, предотвращающие несправедливое отношение с животными. Каждому человеку, купившему щенка, нужно помнить – если он купил собаку без чипа и паспорта, своими действиями он фактически будет вовлечен в совершение преступного деяния», -отметила г-жа Конопоре.