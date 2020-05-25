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«Ну что, трудно поменять данные?»: губернатора Липецкой области обвиняют в искажении данных по коронавирусу в регионе

, 13:30 [ «Аргументы Недели», ]

«Ну что, трудно поменять данные?»: губернатора Липецкой области обвиняют в искажении данных по коронавирусу в регионе
Игорь Артамонов, фото: GOROD48

Депутат Липецкого областного парламента Олег Хомутинников опубликовал аудиозапись разговора, который происходит между губернатором региона Игорем Артамоновым и его заместителем Александром Ильиным. На записи Игорь Артамонов просит подчиненных поменять некие данные по коронавирусу. Губернатор факт диалога подтвердил.

«Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают...Вы не подставляйте субъект. Если у вас там за 100 с лишним… А 70 — ну в чем проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо голову оторвать?...Вводишь на клавиатуре циферку, и все» — говорит на записи Артамонов. 

Сам Артамонов факт диалога подтвердил, однако, по его словам, он требовал от местных чиновников привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами».  «Там речь идет о тестах, что в в ИЦК (информационный центр по коронавирусу) у нас стоит 70, а по факту у нас 100. Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру. Там четко призыв по факту поставить и написать письмо в Москву, чтобы выправилось», — заявил губернатор в разговоре с «МБХ медиа».

В администрации области также пояснили, что губернатор говорит о том, что для избежания статистических ошибок необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством ИЦК. «Никакой манипуляции со статистикой в регионе нет. Вся информация многократно проверяется разными ведомствами. На записи, которую попытались представить скандальной, обсуждали не количество заболевших, а тестирование на коронавирус на примере одной из четырех аккредитованных для таких исследований лабораторий, действующих в регионе», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1696 случаев новой коронавирусной инфекции. 539 человек выздоровели. 5 – умерли.

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