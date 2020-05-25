Законопроект о специальном налоговом режиме рассмотрят на сессии ЗСК

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25 мая 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание с членами комитетов краевого парламента. Предметом обсуждения были вопросы, которые депутаты готовят к вынесению на 38-ю очередную сессию.



Пленарное заседание состоится 27 мая и снова пройдет в режиме видеоконференции в связи с действующими ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В сессионной повестке уже более тридцати вопросов. Значительная часть из них направлена на поддержку социальной сферы, решение актуальных проблем края, также кубанские парламентарии подготовили обращения в Госдуму, разработали необходимые корректировки в краевое законодательство с целью приведения его в соответствие с федеральным.



- Хочу поблагодарить коллег за то, что мы вместе смогли перестроить нашу работу с учетом сложившейся ситуации, оперативно подготовить ряд законопроектов, необходимость в которых возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Одновременно с законотворческой работой члены краевого парламента подключились к оказанию практической помощи населению, нашей медицине, задействованы в работе оперативных штабов, парламентской комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства. Убежден, все прилагаемые усилия окажут позитивный вклад в улучшение обстановки в нашем крае, в том числе те законопроекты, которые мы подготовили к рассмотрению на 38-й сессии, - сказал Юрий Бурлачко.



На сессию выносится проект закона «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Краснодарского края».



Воспользоваться новым специальным налоговым режимом смогут граждане, которые не имеют работодателя, и индивидуальные предприниматели, не привлекающие наемных работников и не применяющие иные системы налогообложения, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.



Реализация закона будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса, стимулировать самозанятых граждан к выходу из теневого сектора рынка труда, создаст возможности для самореализации и ведения добросовестного предпринимательства, позволит легализоваться «фрилансерам», используя максимально технологически простые и удобные процессы регистрации и уплаты единого налогового платежа без сдачи отчетности и ведения бухгалтерского учета.



Также на сессии будет рассмотрен проект закона о налоге на имущество организаций, который вносится по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Согласно документу для участников нацпроекта по повышению производительности труда предлагается понизить ставку по налогу на имущество в качестве меры поддержки.



Кроме того, кубанские законодатели подготовили обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу правового регулирования ограничения оборота никотиносодержащей бестабачной продукции. В настоящее время законом запрещена торговля насваем и сосательным табаком (снюсом). Вместе с тем, наличие конкретной и исчерпывающей формулировки в отношении продукции, содержащей в своем составе табак, послужило основанием для появления и распространения в РФ жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака, запрет на их розничную продажу законодательством пока не установлен. Эта продукция выпускается, в том числе в форме жевательного мармелада, леденцов, жевательных резинок, «фруктовых» смесей и конфет с различными вкусовыми добавками. Популярность такой никотиносодержащей продукции среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, её употребление почти незаметно для окружающих, а реализация довольно часто осуществляется около школ и других детских образовательных учреждений.



Употребление дает очень стойкий токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам. По мнению депутатов, необходимо ввести как можно скорее запрет на данную продукцию.



- Это вопрос, не терпящий отлагательств. Впереди каникулы, но из-за пандемии охватить подрастающее поколение летними спортивными и оздоровительными мероприятиями в прежних объемах будет крайне сложно. Мы должны думать о том, чем будут заняты в этих условиях дети, и не допустить роста негативных проявлений в подростковой среде, – сказал Юрий Бурлачко.



На сессии будут рассмотрены и многие другие вопросы, в числе которых меры по поддержке экономики и социальной сферы.