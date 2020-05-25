Спасти страну возможно только критикуя власть

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25 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Сергей ПЛАТОНОВ, юрист, писатель, Москва ]

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Практически все читали романы А. Дюма-сына со словами «…лет спустя» в названии. Двадцать лет спустя…, Десять лет спустя... Легкий текст, придуманный незатейливый сюжет о придворных интригах Франции и симпатичных мушкетерах, и даже лукавый злодей кардинал Ришелье не вызывает отторжения.

Настоящая заметка «Двадцать лет спустя» о другом. О реальном периоде российской жизни с 2000 по 2020 годы. Проницательный читатель уже подумал: «это что-то связанное со временем правления Путина?». И правильно подумал. Но речь не о нем дорогом, а о нас с вами. О том, как россияне жили в начале периода и как живут теперь. Что изменилось, а что - нет. И почему? Сюжет, прямо скажем, скучноватый. Даже занудный. Но такова природа аналитической публицистики. Вначале поясним почему для описания и анализа избран указанный период?

В декабре 1999 года первый, и может потому такой неудачный, президент России Ельцин решил удалиться на покой. Страна пребывала в полной ж… Нет не жизни, именно, в том самом не лучшем состоянии. Кризисы шли за кризисами. И в политике, и в экономике. Про социалку и говорить нечего - полстраны в нищете. Там, за рубежами, в развитых странах с 60-х годов 20 века с кризисами научились жить. Потому, что кризисы для капитализма так же естественны, как в природе ночь после дня. Мы пока не можем свыкнуться с этим неизбежным явлением. И виной тому прежний советский экономический способ производства. Назывался он плановым или бескризисным. В период постсоветский, при желании придать этому названию отрицательное значение, его еще именуют административно-командным и дефицитным. Хотя дефицит присущ обоим способам. С той лишь разницей, что при советском-это дефицит товаров для большинства, а при постсоветском - дефицит денег. И тоже для большинства.

Так вот, как только в России в 1993 году произошла антинародная контрреволюция и советский бюрократический плановый уклад отменили, началось создание экономики кризисной, то есть капиталистической. Переделать один уклад на другой оказалось делом непростым и потому долго не получалось. Особенно в отношении социальных гарантий ограбленного народного большинства. Но в одном новая власть преуспела. Самая важная часть государственной собственности быстро и задешево, в процессе так называемой «прихватизации», оказалась в частных руках. И почему-то, в основном, руках криминальных. Страна тут же покатилась к банкротству. В августе 1998 года банкротство случилось. И потому через год антинародный деятель Ельцин вынужден был Кремль оставить на мало кому известного бывшего сотрудника спецслужбы Путина. Причем и в этом случае не обошлось без подвоха. Чтобы избежать кары за неправедное правление, высший государственный пост передавался под гарантии безопасности (!) Ельцина и Семьи (родственников и близких подельников). А отвечать было за что. И за разорение страны, и небывало высокую смертность населения и за расстрел Верховного Совета, и за многое другое.

Начинать малоопытному Путину с такого «низкого старта» в стране – на то время сырьевом придатке мировой экономики, было непросто. И как знать, сколько бы он продержался. Но тут случилось никем неожидаемое благо. Цена нефти- основного экспортного товара России и главного источника доходов бюджета в одночасье «подскочила» в 2,5 раза. И в течение восьми лет держалась на высоком уровне. При такой цене структура экономики и способность к управлению страной имели минимальное значение. Судьба как бы отпустила Путину время для тренировки. А с 2008 по 2012 годы, когда он временно работал премьером, по его же собственному признанию, «как будто действительно был на курсах повышения квалификации». Бюджет государства рос как на дрожжах. Сработал отложенный эффект труда нескольких поколений советских геологов, буровиков и нефтяников. С 2011 года цена подросла еще и два года пребывала на рекордной отметке в 120 долларов. Мизерные до того пенсии, зарплаты работников за первые 8 лет правления Путина увеличились в среднем в три раза. Но и количество миллиардеров перевалило за сотню. В стране начала складываться новая политическая система: в тени - президентско-олигархический консенсус или республиканская монархия, на свету – представительная демократия. Эти две подсистемы очень даже совместимы как сиамские близнецы. В отличие от прямой демократии при которой олигархия вообще невозможна. Для особо любопытных заметим, что прямая демократия органична для развитого и автономного местного самоуправления.

Но вскоре нефтяная цена резко пошла вниз и упала до 40 долларов. Вот тут и пришлось срочно подумать о том, как на самом деле управляться с огромным хозяйством.

Путин потребовал от Центра стратегических разработок и его руководителей Германа Грефа (президент) и Эльвиры Набиуллиной (вице-президент), составить новую концепцию работы правительства. Как всегда, в таких ситуациях концепцию развития утвердили на съезде правящей партии. А вокруг Кремля засуетились реальные и фальшивые пророки-претенденты на шальные барыши и скорые награды. Среди них такие «великие» экономисты как Ясин, Мау, Кузьминов и иже с ними. Под их руководством и кураторством, усилиями Михаила Дмитриева, Алексея Юртаева и примерно сотни либерально ориентированных приближенных экспертов на гранты правительства срочно подготовили и рассмотрели на заседании правительства программу развития РФ с многообещающим названием «Стратегия-2010». При этом предлагалась такая стратегия развития, которая, по мнению ее разработчиков, вытащит страну из нефтяной ловушки за счет резкого увеличения производства и экспорта высокотехнологичных товаров (ВТТ), которые тогда в мировом объеме экспорта составляли мизерные 0,25%. И за счет такого маневра уменьшить зависимость доходов бюджета от цены на нефть. Заметим для особо проницательных читателей, что этот показатель в 2003 году равнялся 0,45 (!) процента. Программу рассмотрели, приняли к исполнению, но почему-то не утвердили никаким постановлением. К слову сказать, программа «Стратегия-2010» была реализована по большинству показателей всего на 36 процентов. И что, кто-то понес за это ответственность. Как бы не так. Грандиозный управленческий провал списали на мировой кризис 2008-2009 годов. А наивный и доверчивый избиратель на выборах 2011 года в Госдуму и президентских 2012 года опять проголосовал за «Единую Россию» и ее кандидата на высший государственный пост. Тем более, что доходы многих граждан не успели заметно уменьшиться.

Тогда-то быстренько и родилась «Стратегия-2020» с новым плановым показателем роста доли высокотехнологичных товаров (ВТТ) в мировом экспорте хотя бы до 2 процентов. А всего доля ВТТ в общем экспорте РФ должна была достигнуть 15 %. Приоритет явный – «Даешь новый технологический уклад!»

И, что получилось? Опять нет, к сожалению. В мировом экспорте доля ВТТ РФ до сей поры 1,5 %. А доля ВТТ в общем экспорте РФ 12,5%. То есть наша экономика никак не может перебраться на рельсы нового технологического уклада. По другим показателям, а их десятки(!), программа реализована меньше, чем на 29 процентов. Но, на этот раз доходы большинства упали, а богатые стали богаче. Возникает, вопрос, почему? А потому, что в «Стратегии-2020», в силу отсутствия государственной идеологии, благосостояние граждан указывалось не приоритетом, а побочным продуктом экономического роста. И это при профиците бюджета (превышении доходов над расходами) и подушке безопасности в 13 триллионов рублей. Может великий американец Генри Форд не очень ошибался, когда утверждал, что «Обещания ничего не стоят правительству, но реализовать их оно не в состоянии». Очевидно он прав, тогда зачем снова и снова тратятся миллиарды рублей на разработку очередных планов правительства? Также, как и примерно 14 миллиардов, на необязательное голосование по изменениям в Конституцию. Может остановимся?

И главное, никакая стратегия в вышеупомянутых документах правительства, пардон, и не стояла. Да и откуда ей взяться при конституционном запрете идеологии, которая является главным стратегическим ориентиром. В измененном тексте Конституции об идеологии опять забыли. Хотя пора бы вспомнить мудрость, согласно которой для корабля не знающего цели плавания, любой ветер не будет попутным. Планы не исполняются еще и потому, что в них нет фамилий конкретных исполнителей и меры их ответственности. И все же, ситуация с выборами в 2018 году повторилась. Достижений, кроме оборонки, мизер, а президент и «Единая Россия» опять получили контрольный пакет «акций страны». Да, премьера заменили, правительство обновили, но где уверенность, что при таком, как прежде, подходе к выполнению намеченных планов, дела пойдут успешней. Тем более, что провалившего внутреннюю политику Медведева отправили не в университет преподавать его любимое Римское право, а с почетом усадили в кресло ответственного за внешнюю безопасность страны. Как бы потом не пожалеть. Безопасность -это не игрушки и даже не юриспруденция.

При таком положении провалы в политике государства неизбежны и в будущем. Бестолковость министров и многих губернаторов при распределении сумм президентских компенсаций медикам-героям борьбы с коронавирусом, тому подтверждение. Неужели нашим потомкам придется признать, что несмотря на некоторые успехи, период правления Путина, особенно с 2010 по 2020 годы, стал временем упущенных возможностей. Может пора одуматься и не «хвататься» за все на протяжении 2-х десятилетий. Да еще в режиме ручного управления. Разве не понятно, что такой груз ответственности, как правление таким сложнейшим по всем параметрам государством как Россия, которую несет Путин в течение стольких лет, может надломить любого, самого одаренного человека. Не будем к нему такими неблагодарными. Поклонимся ему за все и отпустим с Богом, пока шуваловы и кудрины с грефами не записали нас в новых крепостных. Не верится? Зря, Шувалов уже предложил считать бизнесменов передовым классом. А если есть передовой, высший класс, будет и низший.

Сердобольные граждане и гражданки, читая в период пандемии критические материалы, сетуют: «надо не критиковать, а спасать страну». Интересно, спросить у них, кто-нибудь спас страну, не критикуя ее порядки?