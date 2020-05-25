Справки о состоянии здоровья близких родственников понадобятся детям, отправляющимся в «Артек» в Крым

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25 мая 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Артек, фото: соцсети

Возможно, в ближайшее время в «Артек» отправятся первые 1200 детей. Собирают в одном месте крымский генофонд.

Министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ рассказала, что начата подготовка списков школьников, которые поедут в первую смену в «Артек». «Если такое решение будет принято», - пояснила она. Напомним, что днем ранее Сергей АКСЕНОВ рассказал о договоренностях с международным детским лагерем, который обязуется соблюсти все требования Роспотребнадзора, обусловленные эпидемией коронавируса.

Поясняя, кто удостоится чести попасть в «Артек», РОМАНОВСКАЯ рассказала: «Это дети, которые на «отлично» учились, победители олимпиад и различных соревнований спортивных и те, кто занимается дополнительным образованием в кружках».

Министр пояснила, что по прибытии в «Артек» дети должны будут пройти медицинское обследование в поликлиниках, а так же предоставить справку об эпидокружении. Последнее РОМАНОВСКАЯ не разъяснила, и остается лишь догадываться, что она имела в виду, скорее всего, справки о состоянии здоровья близких родственников. А учитывая, что в каникулярный период круг общения подростков не контролируем, министр призвала родителей следить, чтобы их дети «бесцельно не ходили ни по торговым центрам, ни по улицам», дабы не рисковать ни своим – родительским – здоровьем, «ни здоровьем тех детей, которые будут прибывать в лагеря».

Министр могла сказать проще и понятней, типа: «Родители, мы боимся, что дети ваши с улицы заразу в лагеря наши занесут и там рванет», но как лицо должностное, привыкшее к витиеватости, она выразилась сильно фигурально, надеясь, что поймут ее как надо.