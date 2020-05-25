Наталья Сергунина рассказала о новом сервисе для поиска бизнес-партнеров

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.
Наталья Сергунина напомнила, что к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2,5 тыс. организаций - стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения.
В материале также уточняется, что для этих организаций доступно более 200 мер поддержки, а также набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям, заинтересованным в проведении исследований, поиск поможет подобрать научную организацию, а малым и средним предприятиям - подходящих партнеров в интересующей сфере.
«Ранее мы реализовали возможность подавать онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Также сообщается, что в разделе «Меры поддержки» (i.moscow/measure-supports) пользователям доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов.
«Для этого нужно ответить на три простых вопроса. В дальнейшем на платформе Московского инновационного кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки», - говорится в материале.