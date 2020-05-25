Наталья Сергунина рассказала о новом сервисе для поиска бизнес-партнеров

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25 мая 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сервис для поиска бизнес-партнеров, фото соцсети

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.

Наталья Сергунина напомнила, что к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2,5 тыс. организаций - стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения.

В материале также уточняется, что для этих организаций доступно более 200 мер поддержки, а также набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям, заинтересованным в проведении исследований, поиск поможет подобрать научную организацию, а малым и средним предприятиям - подходящих партнеров в интересующей сфере.

«Ранее мы реализовали возможность подавать онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Также сообщается, что в разделе «Меры поддержки» (i.moscow/measure-supports) пользователям доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов.

«Для этого нужно ответить на три простых вопроса. В дальнейшем на платформе Московского инновационного кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки», - говорится в материале.