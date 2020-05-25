Ученые запросили «второй ключ» у министра

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25 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Президент РАН Александр Сергеев, фото соцсети

Как стало известно «АН», президент РАН Александр Сергеев передал через канцелярию министру науки Валерию Фалькову письмо, в котором то ли попросил, то ли потребовал изыскать средства для ремонта научного флота.

Взаимоотношения РАН и министерства всегда напоминали игру кошки (чиновников) с мышками (учеными). Последние обычно хорохорились, били себя пяткой в грудь, но как только на горизонте появлялись коты из министерства, в чьих лапах было и есть финансирование науки, то сразу апломб куда-то пропадал. Все по очереди жаловались друг на друга в главное ухо страны. Владимиру Путину это изрядно надоело, и он провозгласил правило «двух ключей»: за науку отвечают ученые, а за организацию оной и финансирование – чиновники. Но террариум друзей до сих пор процветает. В МОН решают, что и как будет «открывать и исследовать», а в РАН – как выкрутиться из мышеловки.

Письмо Сергеева, которого в академии называют Александр Тишайший, пожалуй, впервые с января этого года, когда в результате смены правительства в кабмине появился Валерий Фальков, похоже на претензии академиков отвоевать себе «второй ключ».

В нем, в частности, говорится: «Впервые с 2002 года на ремонт и регистровое освидетельствование НИС средств не выделено… Прошу Вас повторно рассмотреть вопрос о выделении Институту Океанологии РАН субсидии в целях проведения ремонта НИС в объеме доступных средств. Такое решение желательно принять до начала июня 2020 года, поскольку иначе проведение конкурсных процедур и ремонтов растянется на все лето, и госзадание на проведение экспедиций не будет выполнено»…

Важно, что и при бывшем, так сказать, министре Михаиле Котюкове выделение денег на ремонт всегда задерживалось. Но ученые устраивали скандал, грозили пожаловаться президенту, и Котюков, понимая серьезность претензий, в их присутствии (!) скандалил со своим заместителем Медведевым. В результате деньги перечислялись. Это, конечно, говорит о каком-то безумном сбое в административной системе управления. Либо о том, что государственные средства где-то банально «крутятся» и кто-то получает с этого хороший процент.

В нынешней же ситуации срыв госзадания по экспедициям очень напоминает не просто саботаж, а сознательное подведение нового министра «под монастырь» Путина. Вряд ли президенту страны, который говорит о ее научном величии, понравятся издевательские статьи в западных СМИ. В которых будет говориться о «нефтяной «великой» державе, которая настолько проворовалась, что не может выделить жалкие полмиллиарда рублей на ремонт НИСов».

Понятно, что крайним сделают Валерия Фалькова, хотя доля его ответственности мизерна по сравнению с доставшимися от прежних времен кадрами типа замминистра Медведева и ВРИО начальника департамента Голубевой. Именно эти двое и курируют морскую науку и, соответственно, деньги.

Кстати, президент РАН Сергеев «считает необходимым организовать» совещание на уровне руководства МОН и РАН по проблемам научного флота. Вероятно, министр согласится. И если эти двое министерских персонажей (да и другие, причастные к уничтожению остатков научного флота России) вновь выскочат сухими из воды, а их кресла не займут специалисты, то о ни каком «пятом месте» среди научных держав можно даже не мечтать.

Аргумент океанолога академика РАН Михаила Флинта.

- Ситуация в стране трудная, все внимание и все силы поглощены борьбой с эпидемией. Но даже в этой ситуации Президент РАН А.М.Сергеев счел необходимым, основываясь на обращении ведущих «морских» членов Академии, обратиться с письмом к новому министру В.Н.Фалькову о критической ситуации, сложившейся в стране с морской экспедиционной деятельностью и научным флотом. Сказано в письме и о необходимости менять существующую систему. Будем ждать. Но время работает против нас.